Roma | è allerta per il fiume Tevere | un’alluvione metterebbe a rischio la vita di 250mila

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità per la piena del Po : Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena in Emilia Romagna. Resta per oggi l’Allerta arancione nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 ...

Maltempo : allerta meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Allerta maltempo arancione in Veneto - Emilia-Romagna e Sicilia : Roma, 9 nov., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la piena del Po verso il mare - criticità “arancione” : “La criticità idraulica è riferita alla propagazione della piena del fiume Po. La piena transiterà nel reggiano e nel ferrarese nella giornata di sabato 10 novembre con livello di colmo superiore alla soglia 2. Per la giornata di sabato 10 novembre non si segnalano fenomeni Meteorologici rilevanti ai fini dell’Allertamento“: la protezione civile ha diramato un avviso di criticità per la piena del fiume Po valido “dalle ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : rientra la criticità “arancione” per la piena del Po : “Nella giornata di martedì 6 novembre il transito di una saccatura sulla Penisola Italiana mantiene anche sul territorio regionale condizioni di tempo debolmente instabile, associate a piogge deboli e persistenti sul settore centro-occidentale e deboli e intermittenti sul resto del territorio; dal pomeriggio probabile sviluppo di attività convettiva e intensificazione della ventilazione sulle aree dell’Appennino occidentale con ...

Maltempo - ancora allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia Romagna e Lazio : Violenti temporali, raffiche di vento e tempo ancora instabile. La violenta perturbazione di Maltempo che ha investito l'Italia non accenna a fermarsi. Anche per oggi, lunedì 5 novembre, resta l' ...

Maltempo - allerta arancione sulla costa dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA L'ondata di Maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione ...

Maltempo. Domani allerta arancione su Veneto - Piemonte - Emilia-Romagna e Lazio : Mentre si continuano a contare i danni e le vittime, il maltempo imperversa sull’Italia con temporali e vento forte. Per

Maltempo - da lunedì 5 allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia-Romagna e Lazio : La Protezione civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: da domani lunedì 5 novembre allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Disagi anche in Saredegna, dove un pastore nel cagliaritano ha perso una trentina di pecore. Nella Sicilia occidentale per domani è prevista allerta giallo.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po atteso per domani : “Nella notte tra domenica 4 e lunedi 5 novembre sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco piu’ probabili a ridosso del Po. Nella notte successiva, tra lunedi 5 e martedi 6 novembre, le precipitazioni temporalesche potranno interessare i rilievi appenninici centro-occidentali. Ventilazione sostenuta da est lungo la costa con mare mosso nella giornata di lunedi 5 novembre, che in combinazione con un livello del mare ...

Maltempo a Roma - restano attivi l’Unità di Crisi e il COC del Campidoglio per l’Allerta Meteo : A seguito del Bollettino di criticita’ idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticita’ arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unita’ di Crisi Locale (Ucl) municipali. Lo comunica il Campidoglio. Proseguono le attivita’ per fronteggiare gli effetti del Maltempo. Dal pomeriggio di giovedi’ 1 novembre ...