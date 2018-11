Roma - dopo Spelacchio arriva albero Natale targato Netflix : Roma, 14 nov., askanews, - Un abete alto più di 20 metri con 60.000 luci Led e 500 sfere, acceso per 24 ore al giorno a Piazza Venezia, con Netflix sponsor dell'operazione. È l'albero di Natale che a ...

Roma - Salvini : 'Dopo il Baobab altri 27 sgomberi nella Capitale' : Dopo lo sgombero del centro Baobab a Roma, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato altre iniziative dello stesso tipo: "Ne faremo altri, usando criteri oggettivi: quattro per edifici ...

Roma - sgomberata tendopoli Baobab con 200 migranti. Ruspe in azione. Salvini : «Abbiamo ripristinato la legalità» : Sgomberato il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200 migranti. Sono in corso...

Roma - tendopoli Baobab per migranti sgomberata all’alba. Salvini : «Basta alle zone franche senza legalità» : Ruspe e polizia per identificare centinaia di persone che vivono a piazzale Maslax in un accampamento alle spalle della stazione. I volontari: «Le questioni sociali si risolvono così: polizia e ruspa». Zingaretti: «Quando tocca a Casapound?»

Il centro Baobab Experience a Roma : la tendopoli per migranti in transito - Sky tg24 - : La struttura è gestita da una delle associazioni storiche dell'accoglienza ai migranti nella Capitale. Attiva dal 2015, offre sostegno, assistenza e cure. Dopo una serie di sgomberi, l'ultimo presidio ...

Giampaolo dopo il 4-1 con la Roma : 'Noi in Europa? Non siamo attrezzati' : Roma - Seconda sconfitta per 4-1, foto, e stessa reazione a caldo come dopo il ko interno col Toro: 'Perdere ci sta ma questo risultato è bugiardo - dice Giampaolo - siamo stati condannati dagli ...

L’Atalanta abbatte l’Inter : 4-1 Spalletti ko dopo 7 vittorie Roma-Samp 4-1| La classifica : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

"L'Opa di Salvini su Roma è fallita" - dice Virginia dopo la sentenza : In un doppio colloquio con Il Fatto Quotidiano e Il Messaggero, Virginia Raggi si mostra battagliera e determinata dopo la sentenza che la ha assolta dall'accusa di falso ideologico in atto pubblico per la vicenda della nomina del fratello del suo braccio destro, Raffaele Marra, alla Direzione Turismo. "Sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta e ho agito nell'esclusivo interesse della ...

Assolta Virginia Raggi : il sindaco di Roma in lacrime dopo la sentenza : Assoluzione dall'accusa di falso documentale per la nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo del Campidoglio...