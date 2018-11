Roma - diventa mamma a 62 anni : parto da record all'Ospedale San Giovanni : mamma a 62 anni: è successo a Roma, dove la donna ha dato alla luce una bimba di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata, ricoverate al San Giovanni di Roma, stanno bene. La...

Gli studenti della Romagna Occidentale diventano reporter d'acque per l'11esima edizione del concorso regionale "Acqua e Territorio" : Al centro del lavoro ci dovrà essere un episodio di cronaca che abbia l'acqua e le attività del Consorzio come protagonisti , irrigazione a sostegno dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le ...

Roma - quando l'avversario diventa l'egoismo : quando l'islandese Magnusson, ex stella del settore giovanile della Juventus, ha atterrato Kluivert, beccando il secondo giallo, quindi il rosso, la Roma si è trovata a dover combattere contro un ...

Copenhagen. Nasce il 'LaudRomat café' la lavanderia automatica diventa punto di incontro tra locali e turisti : E forse dare il via a qualche altro negozio in giro per il mondo. Condividi I Laudromat Cafè, finiti perfino nella serie tv danese 'Lykke', Happy Life,, rientrano nell'ormai consolidata tendenza dei ...

Joyland : il Romanzo di Stephen King diventa serie TV : Joyland diventerà una serie Tv di Freeform. Il celebre romanzo di Stephen King è pronto per arrivare sul piccolo schermo internazionale. Un nuovo titolo del re dell’horror letterario fa il salto di qualità e raggiunge l’olimpo televisivo. La trama di Joyland verrà affidata a Chris Peña di Jane The Virgin e Cyrus Nowrasteh di The Stoning of Soraya M. Joyland di Stephen King, da romanzo a serie tv Il racconto di King ruota attorno alla ...

Il cinema diventa musica per il concerto di chiusura della Festa di Roma : Acmf, l'Associazione Compositori Musiche per Film e Fondazione cinema per Roma presentano 'C inema in concerto ' , evento di chiusura della tredicesima Festa del cinema di Roma che si svolgerà ...

Michele Bravi : "La canzone mai finita è diventata così il mio primo Romanzo" : Il cantante racconta il libro 'Nella vita degli altri' che esce oggi. 'Lo dedico all'empatia: in tutti quelli che incontriamo c'è un pezzo di noi' Intervista A 23 anni, Michele Bravi ha già vinto un'...

Dracula : il Romanzo di Bram Stoker diventa serie tv Netflix : Dracula diventa un serie tv: ottime notizie per i fan dell’horror e del geniale Bram Stoker. Netflix si unirà alla BBC One per produrre una novità al fianco della Hartswood Films. Dracula sarà composta da tre episodi e vanterà una scrittura di Mark Gatiss e Steven Moffat, i due creatori della miniserie. Dracula è la nuova punta di diamante di Netflix per la categoria horror. Un romanzo di Bram Stoker che negli anni è stato al centro di ...

Allerta Meteo - il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...

Romano Prodi : «L'Italia rischia di diventare una democrazia illiberale» : La politica è una attività in cui l'esercizio e la conoscenza sono elementi fondamentali». Però il 60 per cento degli elettori è con il governo. «Quanto tempo è passato dalla formazione del governo? ...

Roma - gabbie sporche e niente cibo : casa abbandonata diventa gattile lager : A Montecompatri , appena fuori Roma , una lite familiare ha avuto ripercussioni anche su un immobile. La casa, abbandonata ormai da oltre due mesi, è diventata un ricovero d'urgenza per alcuni gatti. ...

Roma - chiude l'ex negozio Bertè ora diventato bazar a piazza Navona : È stato chiuso lo storico negozio di giocattoli Bertè a piazza Navona dai vigili urbani di Roma Capitale. La bottega era stata trasformata in una rivendita di souvenir.

Cybertech Europe - Roma diventa la capitale della sicurezza informatica : Al via la conferenza fra le più significative di cyber tecnologie fuori dagli Stati Uniti. Fra finanza, trasporti, servizi pubblici, difesa, ricerca & sviluppo, produzione, telecomunicazioni, salute e governo

Roma : nuovo regolamento botticelle sta per diventare realtà : Roma – Il nuovo regolamento sulle botticelle capitoline e’ quasi realta’. Con l’ok della commissione Ambiente di Roma Capitale, ora manca quello della commissione Mobilita’ e l’approvazione dell’Aula. Il regolamento – che a detta dei vetturini stessi, “abolisce le botticelle” – prevede lo spostamento del ‘trasporto non di linea a trazione animale’ dal centro ai parchi ...