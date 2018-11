Roma | albero di Natale targato Netflix Effetti speciali per dimenticare Spelacchio

Roma - dopo Spelacchio arriva albero Natale targato Netflix : Roma, 14 nov., askanews, - Un abete alto più di 20 metri con 60.000 luci Led e 500 sfere, acceso per 24 ore al giorno a Piazza Venezia, con Netflix sponsor dell'operazione. È l'albero di Natale che a ...

Roma : bye bye Spelacchio - il povero abete spennacchiato lascia il posto all’albero delle serie tv Netflix : Spelacchio, oh Spelacchio, perché sei tu Spelacchio? Chi non ricorda il povero albero spennacchiato che lo scorso Natale fece la sua triste comparsa a Roma, tra ghignate e critiche, per poi venire subito rimosso? Stavolta il Campidoglio non incapperà nello stesso errore e per Piazza Venezia ha scelto un albero sponsorizzato da Netflix. La grande piattaforma streaming addobberà Roma con festoni, albero e decorazioni con su disegnati i volti dei ...

Maltempo Roma - albero inclinato in zona Capannelle : lavoro h24 per la sicurezza - 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Intervento dei Vigili del Fuoco in zona Capannelle per un albero di alto fusto che si e’ inclinato vicino ai binari ferroviari della tratta Roma-Formia. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco, spiegando che sono al momento impegnati in via Martone e che si sta valutando la chiusura momentanea della tratta per la messa in sicurezza dell’albero. Sono 170 finora gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, principalmente per ...

Roma - cade albero in mezzo alla strada mentre passa un’automobile : sfiorata tragedia. Il video : A causa del maltempo che sta investendo il nostro Paese in queste ore, e che ha colpito anche la Capitale, in viale Alessandrino un albero cade dal lato della strada proprio mentre sta passando un’auto. Il conducente, fortunatamente, riesce a fermarsi pochi istanti prima. video Facebook/Amedeo Gilotti L'articolo Roma, cade albero in mezzo alla strada mentre passa un’automobile: sfiorata tragedia. Il video proviene da Il Fatto ...

Roma : feriti due ragazzi colpiti da albero al Gianicolo causa vento : Roma – Due giovani sono stati gravemente feriti ieri pomeriggio dalla caduta di un albero al Gianicolo. Nel corso della forte ondata di maltempo, un 23enne e una 16enne che si trovavano in piazza Garibaldi hanno cercato riparo nei pressi del cannone del Gianicolo. Qui sono stati travolti dal crollo della pianta: il 23enne e’ stato soccorso in codice rosso per una forte lussazione di una gamba e si trova attualmente all’Ospedale ...

Roma - cade albero al Gianicolo : 2 feriti : Due persone sono rimaste ferite a seguito della caduta di un albero al Gianicolo . Ieri pomeriggio le due persone, un uomo e una donna, si trovavano in piazza Garibaldi quando un albero è caduto e li ...

Maltempo Roma : albero cade al Gianicolo - 2 feriti : Ieri pomeriggio due ragazzi sono rimasti feriti a causa della caduta di un grosso albero al Gianicolo, in piazza Garibaldi. I due giovani si trovavano vicino al cannone, quando la pianta è caduta e li ha colpiti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale dovrà essere operato a una gamba. La ragazza che si trovava con lui è in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi. L'articolo Maltempo Roma: albero cade al ...

Roma : albero si schianta in via Carlo Alberto all’Esquilino : Roma – Ancora alberi crollati a causa del maltempo nella Capitale. In questo caso in via Carlo Alberto un grosso albero si e’ schiantato a terra, colpendo anche alcune auto in sosta, poco prima dell’ingresso su piazza Santa Maria Maggiore. La circolazione e’ rallentata e limitata ad una corsia. L'articolo Roma: albero si schianta in via Carlo Alberto all’Esquilino proviene da RomaDailyNews.

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Roma : strada chiusa in via Giotto dopo caduta albero : Roma – Continua a causare crolli di alberi l’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Capitale. In questo caso un crollo si e’ verificato in via Giotto, al confine di San Saba. La strada e’ attualmente chiusa al traffico. L'articolo Roma: strada chiusa in via Giotto dopo caduta albero proviene da RomaDailyNews.

Roma : albero si abbatte su scuola a Torre Maura : Roma – Continuano a Roma i gravi disagi provocati dal maltempo. A Torre Maura, nel VI Municipio della Capitale, un grosso pino all’interno del plesso scolastico di via dell’Aquila Reale e’ crollato e si e’ schiantato contro la scuola. L’albero ha sfondato le finestre dell’edificio, dove i bimbi non erano presenti per la sospensione delle attivita’ didattiche stabilita con ordinanza dalla sindaca ...

Crolla un albero : due morti a Frosinone | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo

Roma : albero si schianta su auto e fa crollare balcone : Roma – Un grosso albero e’ crollato in via Giovanni Nicotera, a Prati, colpendo cinque auto in sosta e danneggiando il balcone di un palazzo. L’alto fusto si e’ sradicato dall’asfalto, e’ caduto su cinque auto parcheggiate e i suoi rami hanno fatto crollare parte del balcone del palazzo di fronte. Un caos per i residenti e per chi li’ ci lavora. L'articolo Roma: albero si schianta su auto e fa crollare ...