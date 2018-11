Roma | affari di coppia

Borsa e spread a 283/ Piazza Affari chiude a -0 - 49% : mercati preoccupati da rientro anticipato di Tria a Roma : Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Brusca frenata per Piazza Affari con spread a 275. Rientro anticipato di Tria a Roma : Domani il ministro non parteciperà alla riunione dell'Ecofin. Intanto lo spread è risalito sopra 275 e il rendimento del Btp 10 anni al 3,25%. Euro/dollaro sopra 1,16. Petrolio in rialzo. Moscovici critica i saldi di bilancio italiani...