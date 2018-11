Roma | a gennaio altra rivoluzione

Roma - torna Karsdorp : ultima chance per un posto da titolare prima del mercato di gennaio : Finalmente Rick Karsdorp è torna to nell'elenco dei calciatori a disposizione di Eusebio Di Francesco : è circa un mese che l'olandese fa spola tra palestra e infermeria a causa di una lesione al retto ...

Roma - 50 milioni per cedere Under : ecco chi lo vuole già a gennaio : VIA GIÀ A gennaio - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , nonostante la valutazione folle ci sono almeno 4 i club pronti ad investire questa cifra già a gennaio. Si tratta in primo ...