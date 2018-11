Rete via con l' aiutino del governo Tim | il piano Altavilla con Mediaset

Via libera del Cdm al decreto ConcRetezza : lotta ai furbetti con il controllo delle impronte digitali : Via libera dal consiglio dei ministri al ddl "Concretezza". Il provvedimento prevede interventi per la Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo collegato alla legge di bilancio. Il disegno di legge approvato in via definitiva introduce, come previsto, un giro di vite contro l'assenteismo nel pubblico impiego, con controlli "biometrici dell'identità", che in pratica potranno essere fatti ...