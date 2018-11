Resta incinta dell’amante e tiene nascosta la figlia per 2 anni nel bagagliaio dell’auto

Tenta omicidio moglie incinta - arRestato : ANSA, - FIRENZE, 14 NOV - Un marocchino di 30 anni è finito in carcere per Tentato omicidio, lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia, per aver Tentato di uccidere la moglie, una connazionale, ...

Resta incinta dopo lo stupro e tenta di abortire : giovane donna rischia 20 anni di carcere : Per questo motivo, le principali associazioni per i diritti umani del mondo chiedono a gran voce alla giustizia salvadoregna di assolvere Imelda da ogni accusa.

Milano : picchia compagna incinta - arRestato : Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Un 35enne di origine cinese è stato arrestato a Milano per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna incinta di otto mesi. A stringere le manette ai polsi dell'uomo sono stati gli agenti del commissariato Comasina.

Dopo anni di abusi Resta incinta - 13enne muore di parto insieme al suo bambino : La terribile storia di una bambina arriva dall'Argentina dove una 13enne è morta in un ospedale di Chaco Dopo aver messo al mondo il figlio che pesava appena 1,7 chili. Nessuno dei due è riuscito a ...

Bracconieri uccidono una tigre di Sumatra incinta di due cuccioli : ne Restano solo 400 esemplari : Bracconieri uccidono una tigre di Sumatra incinta di due cuccioli: ne restano solo 400 esemplari Aveva 4 anni e portava in grembo due cuccioli la tigre di Sumatra che è stata uccisa dalla trappola di un bracconiere. Lo scorso 25 settembre, il corpo senza vita di una giovane tigre è stato ritrovato dai ranger nei pressi della Riserva naturale di Rimbang Baling, uno degli ultimi habitat della tigre di Sumatra. L’animale era femmina e stava per ...

Picchia la compagna incinta - poi sfascia gli uffici della Questura : arRestato 24enne : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Picchia la compagna incinta e la costringe a vivere in edificio abbandonato - arRestato 24enne tunisino - : Ha aggredito la sua compagna incinta . E non era la prima volta che un 24enne tunisino alzava le mani, che diventava aggressivo dopo aver fatto uso di alcool e droga. L'unica differenza è che qualcuno ...

Roma - moglie picchiata perché incinta di una femmina : arRestato 30enne/ Pestata all’ottavo mese di gravidanza : Roma, moglie picchiata perché incinta di una femmina: arrestato indiano. Ultime notizie, la donna è stata Pestata all’ottavo mese di gravidanza, ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:03:00 GMT)

Mamma a 62 anni - Lina confessa : «Ho mentito ai medici per poter Restare incinta» : Lina Alvarez è diventata la mamm a più famosa del mondo dopo aver partorito suo figlio a 62 anni. Due anni fa mise al mondo il suo terzogenito, in Spagna, dove vive insieme a tutta la sua famiglia, e oggi ha voluto spiegare come sia stata possibile una gravidanza in età così avanzata. Caterina Simonsen diventa Mamma: ...

Gravidanza - stress e ansia riducono le possibilità di Restare incinta : Brutte notizie per tutte le donne stressate che sognano una Gravidanza: l’ansia riduce la possibilità di restare incinta. Lo svela una nuova ricerca scientifica secondo cui ci sarebbe un legame fra l’infertilità e lo stress. Lo studio è stato realizzato dalla Scuola di Sanità Pubblica dell’Università di Boston, che ha condotto uno studio statistico, analizzando i dati riguardo migliaia di volontari che fra il 2013 e il 2018 ...

Londra - insegnante abusa di uno studente 16enne in aereo : Resta incinta : Una vicenda tanto grave [VIDEO] quanto curiosa si è consumata nella citta' di Londra. La professoressa inglese Eleanor Wilson, con un'eta' compresa tra i 26 e i 29 anni, avrebbe avuto un rapporto sessuale con uno studente di appena sedici anni a bordo di un aereo. Tutto sarebbe accaduto durante un volo notturno che stava riportando lei e il resto della scuola a casa, dopo una gita scolastica nello Swaziland, nel continente africano. Secondo ...

Si fa un tatuaggio mentre è incinta - 16enne perde il bambino e Resta paralizzata : Una ragazza di sedici anni colombiana decide di farsi un tattoo sotto il seno mentre aspetta un bambino. Le conseguenze sono tragiche. perde il bambino e rimane paralizzata su una sedia a rotelle. Ora sta lottando contro una grave depressione.Continua a leggere