Renault-Nissan-Mitsubishi - L' Alleanza investe nelle batterie a ricarica rapida

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L'ha annunciato un investimento nella startup Enevate, impegnata nella realizzazione di una nuova generazione diagli ioni di litio destinate alle auto elettriche. La compagnia californiana sta progettando accumulatori "fast charge" ad alta densità. Il futuro dellautomotive. Il finanziamento è avvenuto tramite Alliance Ventures, braccio strategico dell'intesa franco-nipponica, creato proprio per supportare startup che studiano e progettano dispositivi per il futuro dell'industria automobilistica.Più rapide ed efficienti. La società Enevate ha realizzatocon una inedita tecnologia che, secondo quanto dichiarato, è in grado di effettuare il 50% dellasoli cinque minuti e l'80% in 15 minuti. Non solo: di dimensioni analoghe a quelli tradizionali, gli accumulatori offrono una maggiore durata (la ...