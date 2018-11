Red Dead Redemption 2 | Dove trovare cappello e spada da pirata

Red Dead Redemption 2 - il selvaggio west di Rockstar offre un’esperienza di gioco immersiva ed una trama coinvolgente : Nel 2004 Rockstar sperimentava, non voleva essere solo la casa di Grand Theft Auto, ma anche dimostrare di saper creare storie profonde, non solo macchine rubate e rapine ma anche il selvaggio west, come dimostrato nel Red Dead Revolver che usci’ quasi in sordina su PS2 e Xbox, non ricevendo però l’elogio di critica che si meritava, anche solo per aver cercato di cambiare le carte in tavola. Rockstar non demorde e insiste ...

Red Dead Redemption 2 mantiene la prima posizione in UK per la terza settimana consecutiva : Red Dead Redemption 2 è ancora in vetta alle classifiche di vendita nel Regno Unito per la terza settimana consecutiva.Mentre le vendite sono in calo del 53% rispetto alla scorsa settimana, Red Dead Redemption 2 si attesta ancora al 30% del mercato secondo il report di Gamesindustry.biz. Il risultato arriva dopo che il gioco ha già distribuito 17 milioni di copie in tutto il mondo, più di quanto l'originale Red Dead Redemption ha venduto nel suo ...

Problemi di input lag per Red Dead Redemption 2? Non ancora risolti quelli all’HDR : Red Dead Redemption 2 è il gioco più venduto in Italia, ma nonostante tutto sono stati segnalati diversi Problemi come l’input lag eccessivo riscontrato da molti giocatori, per non parlare dell'HDR "falso", che sta costringendo i giocatori praticamente a disabilitarlo. Il successo ottenuto però non ha risparmiato il gioco da numerose critiche. Si spera comunque ancora in un aggiornamento software che migliori l'HDR. I giocatori infatti hanno ...

Red Dead Redemption 2 mantiene la prima posizione nella classifica software italiana : Red Dead Redemption 2, dopo il debutto in testa nella classifica software italiana, mantiene la prima posizione anche per questa settimana. Il podio viene chiuso da FIFA 19 e Call of Duty: Black Ops 4.Questa settimana, vi riportiamo anche i dati di vendita relativi a tutto lo scorso mese e, a ottobre 2018, il gioco sportivo di EA è risultato il più venduto, davanti a Black Ops 4 e Red Dead Redemption 2. Qui sotto potete vedere le classifiche ...

Input lag eccessivo per Red Dead Redemption 2? Un confronto con Spider-Man - Uncharted e altri titoli : Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) si sta rivelando uno dei videogiochi più apprezzati della storia di questo medium ma allo stesso tempo non è una produzione completamente esente da critiche.Una di quelle più diffuse tra diversi giocatori è prettamente tecnica e legata all'Input lag, alla responsività dei movimenti di Arthur Morgan. Come segnalato da Gamepur, uno sviluppatore ha deciso di analizzare proprio questo ...

Red Dead Online quando esce? Tutti i dettagli sul multiplayer di RDR2 : L’hanno già candidato a diventare il prodotto di intrattenimento più redditizio della storia. Difficile fare paragoni tra cinema, musica e videogiochi, però sta di fatto che Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione) ha incassato 726 milioni di dollari dal 26 al 29 ottobre. In otto giorni ha venduto tante copie (17 milioni) quanto il primo capitolo della saga ne era riuscito a piazzare in otto anni. Insomma, parliamo di uno dei ...

Red Dead Redemption 2 viene citato in un episodio di South Park : Come se fosse necessario dirlo, Red Dead Redemption 2 è una delle più grandi uscite dell'anno, con le vendite del western open world di Rockstar Games che hanno già superato le vendite del suo predecessore. Quindi, essendo RDR2 il titolo del momento, il sempre attualissimo South Park ha deciso di citare il gioco nel suo ultimo episodio con una serie di riferimenti.Come riporta Gamerant, l'episodio di South Park in questione è intitolato "Time ...

C'era una volta il West. Oggi c'è Red Dead Redemption 2 : Cinquant'anni dopo dopo non ci potrebbe essere un confronto più eloquente per ricordarci che il mondo è cambiato, mai così velocemente, eppure, in un certo senso, è rimasto lo stesso. Lo dico per ...

Red Dead Redemption 2 : i video contenenti violenza sulle suffragette sono stati rimossi da YouTube e poi ripristinati : Come segnalato da VG247.com, poco tempo fa YouTube ha rimosso una serie di video in cui venivano mostrate violenze ai danni delle suffragette in Red Dead Redemption 2.Gli utenti hanno caricato video del personaggio principale Arthur Morgan che picchia e uccide una suffragetta nel corso del gioco. Almeno otto video sono stati rimossi per violazione dei termini di servizio."Le linee guida della community di YouTube vietano tra le altre cose: ...

Svelato periodo di uscita per Red Dead Online - non si dovrà attendere molto : Dopo il grande successo ottenuto da Red Dead Redemption 2 in due settimane, continua a crescere l’attesa degli appassionati del gioco per l’uscita di Red Dead Online. Il lancio della versione beta era previsto per la fine del mese di novembre, ma sembra che al riguardo siano stati forniti dettagli più precisi. Di recente il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha rivelato che l’arrivo della versione beta di Red Dead Online è prevista “verso la ...

Red Dead Redemption 2 : il CEO di Take-Two risponde alle polemiche sulle condizioni di lavoro all'interno di Rockstar Games : Uno dei maggiori punti di discussione che circonda Red Dead Redemption 2 riguarda la cultura lavorativa dello sviluppatore Rockstar Games. Il co-fondatore Dan Houser ha detto che lui e un piccolo team hanno lavorato per alcune settimane anche 100 ore per finire il gioco e, dopo questo, Rockstar HR ha incoraggiato i suoi sviluppatori a parlare apertamente delle proprie esperienze. Molte storie condivise riportavano lavoro straordinario, ma non al ...

Red Dead Redemption 2 Recensione - l'epopea Western di Rockstar è un capolavoro assoluto : ... e gran parte del tessuto narrativo si concentrerà proprio su questo: una dozzina di uomini che tentato di vivere seconde regole che ormai il "mondo civile" non è più disposto ad accettare. Dutch è ...

Red Dead Redemption 2 arriverà su PC? Ecco la risposta del CEO di Take-Two : Il publisher di Red Dead Redemption 2, Take-Two, può essere certamente orgoglioso del successo del gioco, ma ancora non ha fornito alcun suggerimento su quando o se il gioco arriverà su PC.Con Red Dead Redemption 2 che ha distribuito 17 milioni di unità in tutto il mondo su PS4 e Xbox One, gli investitori volevano sapere di una possibile versione PC.Il gioco originale non è mai arrivato su PC, ma il grande successo che Take-Two ha ottenuto con ...