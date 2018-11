Recensione Razer Phone 2 | variazione sul tema che ora si illumina RGB

Razer Kraken Tournament Edition - Recensione : Non è la prima volta che su Eurogamer.it recensiamo un prodotto della linea Kraken di Razer: nel 2014 avevamo infatti testato le Pro Neon, mentre nel 2015 era stata la volta delle valide 7.1 Chroma pur se in un'epoca in cui Razer tendeva ad esagerare un filo con il cartellino del prezzo. Quest'oggi vi proponiamo la recensione delle Kraken Tournament Edition che sono un'evoluzione di un modello intermedio (le V2) che non avevamo ancora avuto modo ...

Razer Basilisk - Recensione : Con il catalogo a disposizione per quanto riguarda le periferiche gaming dedicate ai giocatori PC, Razer potrebbe anche permettersi di non lanciare nulla per chissà quanto tempo. Praticamente ogni genere di giocatore è coperto a seconda delle caratteristiche tecniche, delle necessità, e in qualche caso persino della tipologia di mano utilizzata. Da qualche tempo Razer ha messo sul mercato il mouse Basilisk, proposto specificamente per il genere ...

Razer Ifrit - Recensione : Normalmente i brand produttori di hardware si distinguono in due categorie: chi si limita a rimpolpare il proprio catalogo con prodotti, spesso validissimi, ma ispirati alle idee della concorrenza e chi osa provando a proporre qualcosa di nuovo. Razer fa sicuramente parte di questa categoria, non solo per il fatto di essere stato tra i primi produttori di hardware a dare un'impronta così forte al suo brand, ma anche per non perdersi in ...