Real Madrid : Modric - stiamo migliorando : ANSA, - ROMA, 14 NOV - "Continueremo a migliorare, vedo bene la squadra, stiamo meglio e i risultati lo dimostrano". Così Luka Modric, in un'intervista a Marca, parla della situazione del 'suo' Real ...

Inter - il Real Madrid insiste : pronto l'assalto a Icardi (RUMORS) : Mauro Icardi si è confermato leader indiscusso dell'Inter in questa prima fase della stagione. Del resto per il campionato italiano non è una novità visto che il capitano nerazzurro ogni anno fa registrare numeri record (lo scorso anno ha vinto la classifica capocannonieri con ventinove reti). Quest'anno l'attaccante ha dimostrato il suo valore anche in Champions League, competizione nella quale era all'esordio assoluto. L'attaccante argentino ...

Real Madrid - Cafù : 'Vinicius può diventare il nuovo Cristiano Ronaldo' : I 45 milioni di euro spesi per portarlo in Europa e la gestione di Julen Lopetegui che ne ha fatto tanto discutere sono stati i motivi per cui di Vinicius jr. si è parlato tantissimo senza averlo ...

Milan - Real Madrid su Suso : lo spagnolo apprezza : Le ottime prestazioni con la maglia del Milan hanno consentito a Suso di ricevere una nuova convocazione in Nazionale. Direttamente dal ritiro della Spagna, l’esterno rossonero ha parlato di come si trova nel capoluogo lombardo: “A Milano mi trovo bene, mi sento importante e la cultura italiana non è troppo diversa da quella spagnola. Gattuso è l’allenatore perfetto per noi: ha sempre la stessa intensità che metteva in campo, ...

Suso : 'Al Milan mi trovo bene - ma che onore l'interesse del Real Madrid' : Il Real Madrid su di me? Essere seguito dai migliori club del mondo è motivo di grande orgoglio : significa che stai facendo bene il tuo lavoro e che stai dimostrando il tuo valore. Tornare a casa è ...

Milan - Suso : 'In rossonero sto bene - ma che orgoglio essere seguito dal Real Madrid' : Tentazione Real In diverse occasioni, il suo nome è stato accostato al Real Madrid: "essere seguito da una delle migliori squadre del mondo è motivo di grande orgoglio: vuol dire che sto facendo bene ...

Calciomercato - Real Madrid e Liverpool pronti a mettere a segno un grande colpo per gennaio : Dopo aver sistemato la questione panchina con la promozione di Santiago Solari da allenatore ad interim a tecnico a tutti gli effetti, il Real Madrid inizia a programmare il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce Marca, i Blancos avrebbero raggiunto un accordo con il River Plate per Exequiel Palacios. Il centrocampista argentino arriverà in Spagna a gennaio, magari lasciando l’Argentina con la vittoria della Libertadores, e ...

Roma - Olimpico verso il sold out con il Real Madrid : incassi da 5 milioni : Mancano ancora due settimane al big match contro il Real Madrid, ma i tifosi della Roma sono già pronti: si va verso il sold out. L'articolo Roma, Olimpico verso il sold out con il Real Madrid: incassi da 5 milioni è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Santiago Solari allenerà il Real Madrid fino al 2021 : L’ex calciatore argentino Santiago Solari rimarrà ad allenare il Real Madrid per il resto della stagione e fino al 2021, come ha comunicato martedì sera la dirigenza del club spagnolo. Solari era stato nominato temporaneamente dopo l’esonero di Julen Lopetegui

Real Madrid - Asensio : 'Non sono io a dover trascinare il club' : Sappiamo tutti come funziona questo mondo, ma ci sono alcune critiche che fanno male. Io però penso solo a rimanere concentrato", ha concluso Asensio.

Real Madrid - Solari ha convinto Perez : contratto fino al 2021 : Madrid - Sono bastate 4 vittorie consecutive, contro il Melilla in coppa, con il Viktoria Plzen in Champions e con Valladolid e Celta in campionato, a Florentino Perez per convincersi di aver fatto la ...