Ranieri | Fulham sarà osso duro per tutti

Fulham - Ranieri è il nuovo allenatore : “Un onore essere qui” : Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore del Fulham. A comunicarlo è stato il presidente della società inglese Khan. Il numero uno del Fulham ha quindi congedato l’ex allenatore, che ha guadagnato 5 punti nelle prime 12 partite di Premier, facendo spazio a Ranieri e lodandolo per l’impresa Leicester: “Abbiamo convenuto fosse il momento di cambiare, auguro […] L'articolo Fulham, Ranieri è il nuovo allenatore: “Un onore ...

Ranieri torna in Premier allenerà il Fulham : 'Classifica bugiarda daremo fastidio' : Ritorno in Premier League per Claudio Ranieri, scelto come nuovo manager del Fulham. Improvviso cambio sulla panchina del club londinese, ultimo in classifica, solo cinque punti dopo 12 giornate,: la ...

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham : ROMA - Claudio Ranieri torna in panchina in pèermier league, questa volta chiamato a fare un miracolo. Il Fulham ha licenziato l'allenatore Slavisa Jovanovic che ha raccolto appena 5 punti nelle prime ...

Fulham - è ufficiale : Ranieri è il nuovo allenatore : LONDRA, INGHILTERRA, - Claudio Ranieri torna in Premier League . Il Fulham , infatti, ha annunciato l'ingaggio del tecnico romano, vincitore del campionato inglese con il Leicester nel 2016. L'ex ...

Premier League - Ranieri ufficiale al Fulham : nuovo incarico per l'ex allenatore del Leicester : Nuova sfida per l'ex allenatore del Leicester, club che guidò al trionfo in Premier League nel 2016. Ranieri sostituirà Jokanovic sulla panchina dei Cottagers ultimi in campionato. Già manager del ...

Premier League - Claudio Ranieri nuovo allenatore del Fulham : Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham . Il tecnico romano, che condusse il Leicester al clamoroso successo nel 2016, riparte dalla Premier League dopo l'esperienza col Nantes nella passata ...

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham : L’allenatore italiano Claudio Ranieri è stato ingaggiato dal Fulham come sostituito del serbo Slavisa Jokanovic, esonerato dopo il pessimo inizio di campionato avuto dalla squadra. Ranieri ritornerà quindi ad allenare in Premier League tre anni dopo averla vinta nella storica impresa