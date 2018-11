Quando la domanda per lite temeraria può essere proposta autonomamente

fanpage

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Cassazione 8.11.2018 n. 28527 ladi risarcimento del danno per iteex art. 96 cpc deveformulata necessariamente nel giudiziomente iniziato omente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.