Quando Disney tirò fuori un Topolino dal cilindro

ilgiornale

: “Quando accadrà, no, non lo so, ma del tuo mondo parte farò! Guarda e vedrai che il sogno mio si avvererà…” Esatta… - Disney_IT : “Quando accadrà, no, non lo so, ma del tuo mondo parte farò! Guarda e vedrai che il sogno mio si avvererà…” Esatta… - smileesposito95 : @tinimiorgullo Ma ci credi che io non essendo fan di Tini, ho ancora i dvd di Violetta? Anche il cd delle canzoni..… - LaJambeNoir7 : @imfalljngforyou Ma nessuno voleva, il 3 era la conclusione perfetta. Però se tirano fuori un 4 hanno i miei soldi… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) E dagli anni Trenta il roditore più famoso del mondo traslocò sulla carta. In gennaio esordì negli States, in marzo in Italia. In novant'anni ne ha fatte di tutti i colori e non ha ancora smesso. Ma ...