huffingtonpost

: Privatizzazioni bluff - HuffPostItalia : Privatizzazioni bluff -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Lenon sono più di moda. Ma tornano sempre comode per irrobustire con numeri costruiti ad hoc qualche malfermo progetto di riduzione del debito. E' una vecchia storia, quasi un tic contabile che scatta nella zona Cesarini della legge di bilancio.Ma il governo del cambiamento stavolta è andato oltre la tradizione recente che da Monti a Renzi conteneva in 5-6 miliardi annui le vendite previste (e sempre marginalmente realizzate), piazzando nella lettera di risposta alla Commissione europea sulla manovra la cifra di dismissioni per 18 miliardi nel 2019 (avete capito bene 18 miliardi nel 2019!). Dismissioni che poi per carità "non riguarderanno i gioielli di famiglia, ma gli immobili pubblici", ha precisato il vice premier Luigi Di Maio glissando sullo stato quasi comatoso in cui versa il mercato di qualsivoglia mattone. Lenon sono ...