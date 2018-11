Prima missione privata nello Spazio profondo | l’obiettivo dell’impresa è Encelado | la

Berlusconi ai giovani Fi : Prima missione difendere la libertà ' : Roma, 11 nov., askanews, - 'La libertà richiede un'attenzione e una difesa continua. La storia infatti dimostra che la libertà non si perde mai tutta di un colpo. Si perde a poco a poco senza ...

GE : Pierre Maudet dimissionerà Prima di un eventuale processo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuovo video gameplay di Anthem : mostrate Prima missione e nuove abilità : BioWare ha svelato una serie di novità legate ad Anthem, il Nuovo progetto in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Di recente BioWare ha partecipato alla Paris Games Week dove ha mostrato del materiale video inedito del titolo online atteso da milioni di giocatori. Gli stessi sviluppatori infatti hanno voluto mostrare la prima missione del gioco intitolata L'Arcanista Perduto, giocata dalla prospettiva di Tempesta, uno dei ...

Commissione boccia la manovra. E' la Prima volta nella storia Ue. Ora 21 giorni per una nuova bozza : Il vicepresidente Dombrovskis spiega che Roma viola coscientemente gli impegni. Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza sono considerate una retromarcia sulla strada della riduzione del debito. ...

Red Dead Redemption 2 : trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la Prima volta i frammenti di una missione : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Red Dead Redemption 2, compaiono ogni giorno in rete un sempre maggior numero di video di gameplay del titolo pubblicati da coloro che sono già entrati in possesso di questo atteso prequel.Attenzione agli spoiler: il video e il commento ad esso in calce potrebbero includere spoiler sulla storia e sulle missioni di Red Dead Redemption 2. Proseguite a vostro rischio e pericolo.Il video di cui vi parliamo oggi è ...

Tria - la lettera alla Commissione europea : Non cambiamo la manovra - Prima crescere per poter risananre : La lettera inviata, a firma del ministro dell'Economia, conferma il deficit del 2,4% per il 2019 e precisa che pur consapevoli di non essere conformi alle regole, la scelta è stata necessaria per garantire le ripresa. Domani la decisione Ue -

Parte la Prima missione europea su Mercurio : La prima missione europea diretta verso Mercurio è stata lanciata il 20 ottobre. Se tutto va bene, tra sette anni la missione Bepi Colombo dovrebbe raggiungere il pianeta più interno del Sistema ...

Accadde oggi : nel 1968 l’ammaraggio dell’Apollo 7 sulla Terra - l’equipaggio è stato protagonista della Prima trasmissione tv dallo Spazio : Apollo 7 fu la prima missione con equipaggio nel programma Apollo ad essere lanciata dopo il tragico incidente dell’Apollo 1. Fu una missione orbitale di undici giorni, il primo lancio con equipaggio del veicolo di lancio Saturn IB, e la prima missione spaziale americana con tre uomini: Walter Schirra, Donn Eisele, Walter Cunningham. Il lancio avvenne da Cape Canaveral l’11 ottobre 1968 alle ore 15.02 in condizioni di vento ...

BepiColombo in volo verso Mercurio : Italia in Prima linea per la missione che svelerà i segreti del pianeta degli estremi : Ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, la missione BepiColombo con obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il decollo è avvenuto alle 3.45 ora Italiana a bordo del vettore Ariane V per la missione V245. La missione BepiColombo (il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano Giuseppe Colombo) è frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ...