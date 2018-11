PRESSIONI SUL DIRETTORE DELL' ASL - Condannato l' ex presidente del Consiglio Regionale

Progetti segreti e PRESSIONI della politica : vent'anni di guerre sulla rete Telecom : Resta, a distanza di tanti anni, l'impressione di un'occasione persa: troppo spesso le mire di controllo della politica - da parte di governi di ogni colore - hanno prevalso su logiche industriali. ...

F1 – Verstappen - Vettel e Raikkonen sul podio : le imPRESSIONI dei tre piloti dopo il Gp del Messico : Max Verstappen, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen commentano dopo la gara in Messico le rispettive prestazioni all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è ...

Business Insider : l'equipaggio dell'Abrams ha condiviso le sue imPRESSIONI sull'Armata - : I giornalisti del Business Insider hanno parlato con l'equipaggio americano e hanno chiesto un'opinione sul carro armato russo T-14 Armat. I militari hanno elogiato la sicurezza dell'equipaggio, ma ...

Maria Grazia Cucinotta sulle molestie : "Ho subito PRESSIONI - ma ho sempre detto di no" : Questa mattina l'attrice Maria Grazia Cucinotta è stata ospite del programma I Lunatici, in onda su Radio Due dall'1.30 alle 6.00 del mattino.La diva de Il Postino è tornata a parlare delle molestie nel mondo dello spettacolo: Il maschio italiano? Non credo che stia sparendo. Secondo me dopo tutti questi scandali esplosi in giro per il mondo stiamo diventando come gli americani. Si ha quasi paura di corteggiare una donna. Non bisogna mai ...

MotoGp – Facce buffe sul palco : le esilaranti esPRESSIONI di Valentino Rossi durante l’evento thailandese [VIDEO] : Che ridere con Valentino Rossi: le buffe Facce del Dottore durante l’evento Yamaha in Thailandia Avrà inizio domani mattina il primo weekend di gara di MotoGp della storia in Thailandia: i piloti sono approdati già in terra thailandese per presenziare a diversi eventi con i propri team, tra le urla dei fan e le richieste di autografi e selfie. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono stati protagonisti al centro commerciale The Street ...

Le PRESSIONI SUL ministero : "I tecnocrati remano contro" : Dunque? 'La legge gli ha dato troppi poteri, alla macchina burocratica, togliendoli alla politica che invece deve decidere e prendersi le sue responsabilità perché il politico è eletto e il tecnico ...

Emergono nuovi dettagli sulle PRESSIONI di Facebook sulle banche per i dati degli utenti : (Foto: flickr.com / Esther Vargas) Emergono nuovi dettagli relativi al tentativo di Facebook di ottenere da alcune delle principali banche americane i dati finanziari dei propri clienti, una vicenda portata alla luce dal Wall Street Journal all’inizio del mese di agosto. È ancora il quotidiano newyorkese a tornare sull’argomento, questa volta con qualche dettaglio in più. Le trattative sarebbero durate anni e Facebook ha fatto pressioni per ...