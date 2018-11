Pogba sbatte la porta in faccia alla Juventus | niente ritorno in bianconero

sportfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Paulnon sembra affatto intenzionato a lasciare il Manchester United nei prossimi mesi, le voci sullasembrano essere infondate Paulnon tornerà, né lascerà il Manchester United in estate. Questo quanto emerge dalle parole dello stesso centrocampista francese, il quale è stato intervistato da Inside United, rivista ufficiale del club inglese: “Quando sono tornato qui è stato bellissimo, ho sentito di essere di nuovo a casa. È come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni. Ho sempre sognato di giocare con questa maglia, fare belle partite e tanti gol a Old Trafford e non è cambiatoprima volta, tranne i compagni di squadra e l’allenatore. Il resto del club è rimasto lo stesso da quando sono andato via a quando ho rimesso piede qui“. Parole molto chiare quelle di, il ...