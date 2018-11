Pneumatici invernali e catene da neve | come utilizzarli e quali sanzioni si rischiano

Pneumatici invernali - domani scatta l'obbligo. Cosa bisogna fare : domani, 15 novembre scatta l'obbligo dei Pneumatici invernali, in gergo spesso chiamati ' gomme termiche'. A termine di legge, la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 ...

Scatta l’Obbligo di Catene a Bordo o Pneumatici Invernali : Come ogni anno, torna in vigore l’obbligo di Catene a Bordo o Pneumatici Invernali sulle strade statali e provinciali extraurbane maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Generalmente l’obbligo Scatta dal 15 Novembre al 15 Aprile e obbliga di essere “muniti ovvero di avere a Bordo mezzi antisdrucciolevoli o Pneumatici Invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“. La ...

Pneumatici invernali : l'evoluzione della specie è continua : Diciamolo chiaramente, orientarsi nel mondo dei Pneumatici non è così facile come sembra di primo acchito. In particolare, per quello che riguarda i prezzi sempre più spesso influenzati da iniziative promosse dai singoli rivenditori che ...

Pneumatici invernali o all season? Michelin rinnova la gamma : Italiani che predicano bene ma razzolano male: tanto preoccupati di incappare in un incidente stradale – così che per il 71% questa rappresenta una tra le paure più grandi, seconda solo al subire un furto in casa – quanto poco diligenti nell’evitare che ciò accada. Ci si interessa tanto allo stato di freni e Pneumatici ma poi il 65% degli automobilisti preferisce tenere le gomme estive per tutto l’anno e in qualsiasi condizione ...

