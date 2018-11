Pillon Lega è il vicepresidente della commissione Infanzia e Adolescenza Pd | “Vergogna”

La Lega scarica Pillon e si allinea ai 5 Stelle : "Legge da modificare" : La Lega non andrà alle crociate per difendere l'idea di famiglia del senatore Simone Pillon. Il disegno di legge sull'affido condiviso, è "una iniziativa autonoma di Pillon", spiegano dal Carroccio. Soprattutto non ha il placet del ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, che aveva già dato un parere piuttosto critico al ddl, al momento in discussione in Commissione Giustizia al Senato. "A mio modo di vedere ci sono sicuramente ...

La legge sull’affido condiviso di Pillon (Lega) non piace nemmeno a Di Maio : “Così non va” : Domani nelle piazze italiane è stata organizzata una mobilitazione contro il disegno di legge Pillon. Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio in un'intervista ha dichiarato di essere contrario: "Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo".Continua a leggere

Ddl Pillon - Pd : 'Romizi scelga da che parte stare : o con la lega a fini elettorali o con donne - minori e famiglie di Perugia' : ... da troppo tempo sotto ricatto della lega e che ha, in questo caso, la possibilità di dimostrare che il bene collettivo è per lui una priorità politica e sociale". Post correlati Foligno, celebrato ...

Verona - approvata mozione contro aborto. Pillon e la Lega la difendono : "Un modello per tutte le città" : Ieri il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione "a favore della vita". Non sono mancate le polemiche, comprese quelle interne al Pd per il voto della sua capogruppo in sostegno della mozione, che consisterà nel finanziamento delle associazioni cattoliche che promuovono iniziative contro l'aborto, tra le quali, per esempio, le odiose violenze psicologiche rappresentate dai sit-in davanti ai reparti di ginecologia. Nel dibattito è ...

Verona - Pillon - Lega - su mozione anti aborto : tutti dovrebbero farla - : Il senatore del Carroccio ha espresso il suo sostegno al testo antiabortista presentato dal leghista Zelger e approvato anche con il voto favorevole della capogruppo Pd Padovani. Polemiche dei dem: "...

Bologna - 300 persone in piazza contro il ddl Pillon : “Riforma scellerata. Donne del M5s e della Lega ribellatevi” : “Per fermare questo obbrobrio abbiamo bisogno della sommossa delle Donne del Movimento cinque stelle ma anche delle Donne della Lega. Mi chiedo come la ministra Giulia Bongiorno che si è sempre spesa per le battaglie delle Donne possa proporre una cosa del genere che sommessamente impedisce alle Donne di denunciare violenza“. Da Bologna l’ex senatrice Francesca Puglisi, promotrice di #Towandadem, il gruppo delle Donne del Pd, ...

Aborto - lite tra Pillon (Lega) e Zucconi : “Non rispondo alle sue domande”. “Fuori dalle balle”. E il collegamento viene chiuso : Duro scontro al Tg Zero su Radio Capital, condotto da Edoardo Buffoni e Vittorio Zucconi, tra il senatore leghista Simone Pillon e l’ex direttore della radio. “Perché ce l’ha con l’autonomia delle donne?”, “perché lo Stato deve costringere una donna a partorire?” ha chiesto Zucconi, mentre il senatore del Carroccio si rifiutava di rispondere. “Lei è pagato da noi, deve rispondere” ha ...