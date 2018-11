Perché la data delle primarie è diventata un problema in casa Pd

Coppa Davis – Zverev - che bordata al nuovo format : “partecipa solo Nadal Perché si gioca in Spagna” : Alexander Zverev continua la sua personale battaglia contro il nuovo format della Coppa Davis: il tedesco rifila un’altra frecciatina al torneo per nazionali Alexander Zverev è uno dei tennisti che ha espresso, in maniera più chiara e decisa, il suo dissenso verso il nuovo format della Coppa Davis. Il tedesco ha puntato il dito particolarmente verso la calendarizzazione dell’evento, previsto per novembre, periodo dell’anno in cui i ...

Oltre Torino. Perché la datadi scadenza del governo è legata a un tema : il lavoro : L'accordo sulla prescrizione firmato giovedì scorso dalla Lega e dal Movimento 5 stelle ha fatto ritornare attuale un tema a cui i professionisti del retroscena sono particolarmente legati e che ...

Lara Zorzetto era candidata al Trono? “Ho detto no - perchè…” : Uomini e Donne: Lara Zorzetto era candidata al Trono? Le sue parole Lara Zorzetto ospite del programma radiofonico Non succederà più ha parlato di tutto il suo percorso in tv, iniziata dalla famosa ed ultima edizione di Temptation Island versione nip, campione di ascolti anche grazie (se non soprattutto) alla presenza dell’ex fidanzata di Michael. Lara dopo l’esperienza all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia ...

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne / L'annuncio di Maria De Filippi : "È andata via Perché..." : Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne senza alcuna spiegazione. Maria De Filippi lo annuncia nella nuova registrazione: lei come Sara Affi Fella?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:18:00 GMT)

Perché l'Europa guiderà la prossima ondata tecnologica : Il fatto che i colossi dell'informatica siano oggi di casa in California o Shenzhen non deve disilluderci Perché quel che generano rappresenta 'solo l'uno o il due percento di tutta l'economia ...

Perché l'autodistruzione dell'opera di Banksy non è andata come previsto : L'artista ha rivelato che l'autodistruzione avvenuta da Sotheby’s sarebbe dovuta andare in un altro modo

AfroNapoli - la società incontra la capitana esclusa Perché candidata con Salvini : “Lavoriamo per trovare una soluzione” : Si riapre il dialogo tra Titty Astarita e la dirigenza dell’AfroNapoli. La calciatrice, esclusa dalla squadra femminile per la propria candidatura con una lista alleata di Salvini, e il presidente Antonio Gargiulo si sono incontrati grazie alle Iene: dopo l’abbraccio a favor di telecamere, il presidente ha promesso di lavorare a un compromesso per poter reintegrare in squadra la 26enne e tutte le sue compagne, che si erano rifiutate ...

Kalinic e l'esperienza al Milan : 'ecco perchè non è andata come volevo' : Nikola Kalinic è andato via dal Milan dopo una sola stagione abbastanza disastrosa alla corte del club rossonero Nikola Kalinic ha deluso profondamente nell'unica stagione giocata con la maglia del ...

