Pensioni | chi rischia la maxi penalizzazione con Quota 100

Pensioni all’estero : come chiedere detrazioni per carichi familiari : Novità Inps sulle Pensioni all’estero. I pensionati che vivono all’estero, ma percepiscono nei fatti una pensione italiana, possono fruire – al pari dei pensionati che vivono in Italia – delle detrazioni per carichi familiari, come previsto dall’art. 12 del Dpr n. 917/1986 (c.d. Tuir). Per poter fruire di tale agevolazione fiscale, l’art. 2 del Decreto 21 settembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce che i pensionati ...

Pensioni quota 100 - ecco chi rischia le penalizzazione del 34 - 7% : In pensione prima ma con un assegno più leggero. La controriforma gialloverde non è ancora arrivata in Gazzetta Ufficiale ma ha già centrato un risultato. Superare la Fornero si può,...

Pensioni quota 100 - l'Upb : "Ecco quanto perderà chi aderisce" : Con le ' Pensioni quota 100' si uscirà sì prima dal lavoro, ma con assegno ridotto: del 5% per chi anticipa di un anno, fino al 30% per chi esce oltre 4 anni prima di quanto previsto dalla Fornero. Lo ...

Tre vie di uscita per chi ha molti contributi versati : Q100 - Q41 e Pensioni anticipate : Nel sistema previdenziale italiano sta per entrare una nuova misura pensionistica chiamata quota 100. Con un decreto ad hoc che il governo produrra' verso la fine di dicembre, stando alle ultime indiscrezioni, alle normali pensioni di vecchiaia, anticipata, quota 41 e Ape sociale, ne nascera' un’altra. Si implementano le opzioni offerte ai lavoratori per andare in pensione, anche se quasi tutte prevedono numeri talmente elevati di contributi da ...

Pensioni - Damiano intervista Proietti che chiede a M5s-Lega un dialogo costruttivo : Interessante l’incontro avvenuto tra Cesare Damiano onorevole Dem e Domenico Proietti segretario confederale della Uil che si sono confrontati a 360° sul capitolo Pensioni. Il tutto è avvenuto nel corso della 6° puntata de “L’Approfondimento”, programma in onda su ReteSole condotto proprio dall'ex mistero del lavoro e della previdenza sociale. Pensioni 2019, le proposte della Uil Dal video che vi alleghiamo nell'articolo è possibile ascoltare ...

Supplemento Pensioni Inps : chiarimenti e istruzioni : chiarimenti all’orizzonte sui Supplemento pensioni Inps, che diventano a maglie larghe, grazie a una una recente circolare dello scorso 2 novembre con cui il nostro Istituto di previdenza ha provato a schiarire le idee ai contribuenti italiani in possesso di periodi di contribuzione versata in momenti successivi al pensionamento. I chiarimenti vengono forniti in particolare a lavoratori specifici. La contribuzione versata in epoca successiva al ...

Pensioni - Governo fa 'melina' su Quota 100 : Castelli a Boeri 'Manovra non maschilista' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 6 novembre, sono incentrate, naturalmente, su Quota 100 e sul perfezionamento della misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore nel prossimo anno. Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sara' chiamato, nei prossimi giorni, a giocarsi le sue ultime carte con l'Europa. E' chiaro che Pensioni e reddito di cittadinanza sono le due voci che stanno pesando maggiormente sul ...

Manovra - Boeri : "Su Pensioni e congedo segnali di maschilismo" : MILANO - Tito Boeri lancia un nuovo attacco al governo. Secondo il presidente dell'Inps nella Manovra c'è 'un segnale di maschilismo', 'nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età ...

Pensioni e manovra - Tito Boeri : 'Vedo un segnale di maschilismo' : Ci trova 'un segnale di maschilismo' Tito Boeri nella manovra del governo Lega-M5s. 'Nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle Pensioni per uomini e donne, e va a ...

Legge di Bilancio - Boeri : “Segnali di maschilismo sul congedo di paternità non rifinanziato e sulle Pensioni” : Nella manovra c’è più di una traccia di “maschilismo“. Il giudizio è del presidente Inps Tito Boeri, che intervenendo a un convegno a Bologna ha stigmatizzato il mancato rifinanziamento del congedo di paternità allungato a quattro giorni “che era uno strumento molto importante per promuovere un’uguaglianza di opportunità“. In più, ha spiegato, “favorire l’accesso delle donne al sistema pensionistico” e ...

Pensioni e Quota 100 - Governo stima 360mila uscite nel 2019 : Lega e M5S si punzecchiano : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 3 novembre 2018, riguardano il pacchetto su Quota 100, praticamente pronto da alcuni giorni, nonostante la sua 'assenza' dalla Legge di Bilancio 2019. Il Governo ha gia' stimato le uscite Pensionistiche nel 2019 direttamente colLegate al nuovo provvedimento di accesso anticipato alla pensione: dovrebbero essere 360mila circa i nuovi pensionati, di cui un terzo 120mila nella Pubblica ...

[Il documento] Terreni agricoli a chi fa figli - 10 mila assunzioni - reddito e Pensioni con calma. Ecco le novità della manovra : Nel tentativo di far emergere il "nero" che gira intorno al mercato delle ripetizioni private " francamente una goccia rispetto al sommerso della nostra economia - viene introdotta una tassa piatta ...

Pensioni - chi potrà mettersi a riposo nel 2019 : Da gennaio arriva la quota 100 ma restano anche i requisiti della Legge Fornero. Cinque esempi concreti di come ritirarsi il prossimo anno

Decreto Fiscale - il Mef chiarisce : nessun taglio alle Pensioni di guerra : Un comunicato stampa del Ministero dell’economia ha dovuto smentire quanto circolato su alcuni organi di informazione circa un taglio pensioni di guerra e vitalizi ai perseguitati politici razziali, contenuti nel Decreto Fiscale. Questo il testo del comunicato Mef: “nessuna riduzione delle pensioni di guerra, né dei vitalizi ai perseguitati politici e razziali. I titolari degli assegni non subiranno alcuna decurtazione. Quanto riportato da ...