Pediatria | under 16 e diabete | 1 su 3 stressato dalla gestione della malattia

(Di mercoledì 14 novembre 2018) “Come è andata a scuola? Ti hanno controllato la glicemia? L’insulina? Cosa hai mangiato esattamente?“. Quando si convive con un compagno di vita scomodo come ildi tipo 1, per un16 lo schema delle conversazioni con mamma e papà è più o meno sempre questo. A raccontarlo sono proprio loro, i baby-pazienti. Le ansie, il pesosulla quotidianità, le ripercussioni sui caregiver, i disagi sono stati fotografati da diversi studi e occupano le pagine di riviste scientifiche come per esempio di recente l’americana ‘Diabetic Medicine‘, secondo cui i giovani diabetici sono soprattutto preoccupati di non saper gestire la. E’ uno dei fattori che più alzano il livello di stress in un terzo degli16 con1, che in Italia sono circa 11 mila. Da un lato le loro personali paure, dall’altro quelle...