Parlamento Ue | gli Stati che esportano armi contro le regole vanno sanzionati

Clima - EuroParlamento : “Ok al taglio del 35% delle emissioni del camion entro il 2030” : Il Parlamento europeo ha approvato per la prima volta degli obiettivi di riduzione delle emissioni prodotte da camion per contribuire al taglio di CO2 entro il 2030. Gli eurodeputati hanno adottato un obiettivo più elevato per i nuovi camion (35%) rispetto a quello della Commissione europea (30%) per ridurre le emissioni di gas serra dell’Ue entro il 2030. L’obiettivo intermedio è fissato al 20% entro il 2025. I costruttori dovranno ...

FSI-USAE alla Camera dei Deputati al Parlamento Legale Internazionale. A rappresentare la Sicilia Calogero Coniglio : "In questi anni tanti studenti, uomini di ogni settore politico culturale, esponenti del mondo ecclesiale ed istituzionale, magistrati e ministri hanno contribuito positivamente alla crescita e alla ...

Parlamento armeno si sottomette a Pashinyan e si scioglie - : In una riunione straordinaria giovedì 1 novembre, l'Assemblea nazionale dell'Armenia ha respinto nuovamente la candidatura del primo ministro ad interim Nikol Pashinyan alla carica di capo del governo,...

Manovra - salta (per ora) il taglio alle pensioni d’oro : deciderà il Parlamento : Il taglio alle pensioni d'oro non è previsto, almeno per il momento, nella legge di Bilancio. L'ultima versione del testo, quella firmata dal presidente della Repubblica, non prevede il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro mensili. Lega e M5s avrebbero comunque trovato un'intesa e la norma dovrebbe essere inserita durante l'esame parlamentare.Continua a leggere

Vigilia di manovra in Parlamento. Conte fiducioso : "Arriva domani". Ma nei 5 Stelle si tratta sulla cabina di regia degli investimenti : L'ultimo metro della manovra prima del suo arrivo in Parlamento è una riunione fiume in notturna a palazzo Chigi. È il metro dell'affanno, di chi sa che il traguardo è vicino ma anche che il fiato è corto. Il testo doveva essere trasmesso undici giorni fa alle Camere, ma ancora si scrive, si corregge, si tratta. Con i 5 Stelle che non vogliono lasciare nulla al caso e soprattutto discutono al loro interno per chi ...

Manovra - testo in Parlamento - Arriva flat tax al 15% sulle ripetizioni - terreni gratis a chi fa il terzo figlio : Manovra, testo in Parlamento La legge di Bilancio arriverà il Parlamento mercoledì prossimo, con 12 giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista dalla legge. Lo hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi del M5s e della Lega. Il testo è ora al vaglio della Ragioneria e del Mef. L’ultima bozza di cui dà conto l’agenzia Ansa è di 115 articoli e contiene alcune novità. La flat tax al 15% sarà applicata per esempio anche agli insegnanti che ...

La tolleranza zero arriva in Parlamento : niente sconti di pena per gli ergastolani : A breve chi sarà condannato all'ergastolo potrebbe non avere più la facoltà di usufruire del rito abbreviato che prevede, in caso di condanna, la riduzione della pena di un terzo. Il prossimo 5 novembre sarà infatti votata alla Camera una proposta di legge, a firma del sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni e la cui relatrice sarà la deputata leghista Annarita Tateo. Subito dopo il tutto passerà al Senato.L'avvocato Elisabetta Aldrovandi, ...

Predappio - il Parlamento condanna il corteo neofascista : “Una pagliacciata vergognosa. Salvini prenda le distanze” : La Camera dei deputati ha condannato, attraverso l’intervento di Francesco Critelli (Pd) e del presidente di turno, Fabio Rampelli (FdI), il corteo neofascista che ieri, 28 ottobre, ha reso omaggio a Benito Mussolini a Predappio. “Una schifezza, una pagliacciata vergognosa” ha detto Critelli, che ha denunciato anche la militante di Forza Nuova, Selene Ticchi, che indossava una maglietta con la scritta ...

Forza Nuova a Predappio con maglia Auschwitzland - caso in Parlamento - : La t-shirt che ironizza sui campi di sterminio nazisti è stata indossata da Selene Ticchi durante la manifestazione in ricordo della marcia su Roma. Numerose le polemiche: il senatore LeU, Francesco ...

Finisce in Parlamento la maglietta con la scritta "Auschwitzland" indossata da una militante di Forza Nuova a Predappio : Sta suscitando polemica e indignazione una maglietta con la scritta choc "Auschwitzland", indossata a Predappio da Selene Tinchi, militante di Forza Nuova, già candidata a sindaco di Budrio (Bologna) per la lista neofascista 'Aurora italiana'. Tinchi è fra le organizzatrici della manifestazione per l'anniversario della marcia su Roma che si è svolta a Predappio, paese natale di Mussolini. Il caso finirà in ...

Dal Parlamento europeo arriva il divieto all’uso preventivo degli antibiotici negli allevamenti : L’uso preventivo di antibiotici negli allevamenti diventa esplicitamente vietato in tutta l’Ue e permesso solo a determinate condizioni. E le stesse regole devono valere per i prodotti alimentari importati. È la conseguenza principale dell’approvazione di diversi regolamenti da parte della plenaria dell’EuroParlamento, che per diventare legge devon...

Clima - il Parlamento Europero punta in alto : in Ue tagli alle emissioni del 55% entro il 2030 : Aumentare gli obiettivi Ue di riduzione delle emissioni entro il 2030 dall’attuale 40% al 55% rispetto ai livelli del 1990, per mantenere gli impegni dell’accordo sul Clima di Parigi. Lo chiede una mozione approvata dalla plenaria dell’EuroParlamento con 239 voti a favore, 145 contrari e 23 astenuti. In vista della conferenza sul Clima di Katovice in dicembre, la mozione chiede ai Paesi Ue di promuovere azioni concrete per ...

UE - Coldiretti : “Dal Parlamento stop al bullismo sugli agricoltori” : stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria e della distribuzione con il via libera del Parlamento Europeo all’avvio di negoziati con il Consiglio dei ministri e la Commissione Ue, per sopprimere le pratiche commerciali sleali dalla catena alimentare. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che in una lettera inviata ai rappresentanti italiani al Parlamento Europeo aveva chiesto di esprimersi per concedere ...

L'EuroParlamento indaga sull'influenza di Casaleggio sugli eletti : L'ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha avviato un'istruttoria per indagare sulle interferenze della Casaleggio Associati sul mandato dei deputati del Movimento 5 stelle. Il procedimento è partito su richiesta del vicepresidente dell'emiciclo di Strasburgo, l'esponente del Pd David Sassoli, in seguito a un'intervista a La Stampa dell'europarlamentare Daniela Aiuto, che lo scorso 10 ottobre, in ...