Paolo Nespoli | fare l' astronauta non è come fare il risotto!

Spazio - l'astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione : Milano , askanews, - l'astronauta italiano, Paolo Nespoli chiude la sua carriera nell'Agenzia spaziale europea , Esa, andando in pensione il 31 ottobre 2018 dopo 27 anni e 3 missioni aerospaziali: una,...

Spazio - l'ultima conferenza di Paolo Nespoli come astronauta : Bilbao,, askanews, - Ultima giornata come astronauta dell'Esa in attività per l'italiano Paolo Nespoli che a 61 anni, dopo 27 anni e 3 missioni aeropaziali al suo attivo, una sullo Shuttle e due con ...

Paolo Nespoli - l’astronauta italiano più celebre - va in pensione : Il 31° ottobre va in pensione l’astronauta italiano Paolo Nespoli. Nato a Milano il 6 aprile del 1957, laureato in ingegneria, ex-paracadutista, dello spazio dice che gli mancherà «l’assenza di gravità: lassù sei coscienza pura, sei l’anima che guarda». Dal 1° novembre non sarà più un dipendente dell’Esa, l’agenzia spaziale europea, e dice che gli piacerebbe mettersi a fare l’ingegnere. Dopo aver terminato il liceo ...

Paolo Nespoli va in pensione : lo Spazio - la mamma - la poesia

Spazio : l’astronauta Paolo Nespoli va in pensione - farà l’ingegnere : L’astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione, lascia l’Agenzia Spaziale Europea e torna alle origini: “Mi piacerebbe lavorare come ingegnere, seguire un progetto tecnico, magari con i satelliti“, ha raccontato al Corriere della Sera. Nespoli, in una lunga intervista, ha raccontato le difficoltà delle missioni in orbita (“Nelle prime quattro settimane a bordo sono scemo, ma poi divento uno dei pochi che riesce ...