Pace fiscale o maxi sconto | le idee del Governo per recuperare l' Ici non versata dalla

Pace fiscale : ecco come funziona la prima sanatoria : Da oggi sarà possibile pagare per aderire al condono che riguarda accertamenti non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre

Fisco : Confartigianato Veneto - cambiare la 'Pace fiscale' in 'civiltà fiscale' (5) : (AdnKronos) - "Un Paese responsabile, al netto della sacrosanta lotta alla povertà, dovrebbe investire questi soldi in opere contro il dissesto idrogeologico e ambientale, uno dei pochi temi spendibili su tutto il territorio Italiano. In tema di superamento della Legge Fornero ad oggi non c’è nessun

Fisco : Confartigianato Veneto - cambiare la 'Pace fiscale' in 'civiltà fiscale' (4) : (AdnKronos) - Andando all’”appartamento artigianato”, nel condominio Italia, le proposte hanno riguardato: in ambito semplificazioni la richiesta, per la fatturazione elettronica, di non applicazione di sanzioni in caso di errori legati al processo di emissione, ricezione e registrazione dei documen

Fisco : Confartigianato Veneto - cambiare la 'Pace fiscale' in 'civiltà fiscale' (2) : (AdnKronos) - "Dal nostro studio - ha commentato - ricaviamo motivi per dubitare che la “Pace Fiscale” possa rappresentare un passo in avanti verso la regolarità a regime. Non basta, a nostro avviso, eliminare pendenze, talvolta anche banali, per avere un futuro diverso. Occorrono cambiamenti import

Fisco : Confartigianato Veneto - cambiare la 'Pace fiscale' in 'civiltà fiscale' : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - Per quanto riguarda il ricorso al contenzioso tributario la situazione al 2017 mostra un’Italia divisa sostanzialmente in due. E’ quanto emerge dallo studio sui dati MEF elaborati dalla Confartigianato Imprese Veneto nel quale, rispetto al 1° grado, le regioni del Nord

Pace fiscale Imu e Tasi 2019 - stralcio totale : come funziona : Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla manovra di bilancio per il 2019 e tuttora in fase di conversione in legge, tra le diverse disposizioni in tema di condono prevede all’articolo 4 lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In pratica si realizza l’annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del testo, ovvero il 24 ottobre 2018, arrivano a mille euro ...

TASSE & MULTE/ Quel duello - molto milanese - fra Pace fiscale e tolleranza zero - IlSussidiario.net : tolleranza zero del Comune di Milano nei confronti degli automobilisti mentre la Regione rottama le cartelle esattoriali dei ticket sanitari

