Oumuamua sta arrivando Cosa fare in caso d’invasione ”Aliena”

Oumuamua sta arrivando. Come comportarsi in caso d’invasione aliena : Tutto inizia nell’ottobre 2017. I responsabili del telescopio Pan-STARRS-1 alle Hawaii lo avvistarono quando si trovava a 0,25 unità astronomiche (pari a un quarto della distanza Terra-Sole) e lo battezzarono Oumuamua, che in lingua locale sta per “messaggero da lontano che arriva per primo”. Nome perfettamente azzeccato. Perché arriva da lontano, probabilmente dalle parti della stella Vega, la stella più luminosa della costellazione della Lyra, ...