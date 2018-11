Ostia | Unci | escalation intimidazioni ha superato limiti

Roma : un denunciato a seguito sgombero Ostia - casa già riassegnata : Roma – È stato denunciato per occupazione abusiva Alberto Renzi, trovato questa mattina all’interno dell’appartamento occupato in via Zotti a Ostia. Non era presente al momento del blitz della Polizia locale la compagna, Adelina Spada, attualmente irreperibile. Ad accorgersi dell’occupazione proprio la Polizia locale che circa un mese fa stavano riassegnando la casa, ufficialmente vuota, ad un cittadino avente diritto. ...

Roma : Ostia - arrestato coltivatore marijuana e denunciato automobilista : Roma – Continua l’impegno da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio. In tale contesto i militari hanno arrestato una persona per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’altra persona, invece, e’ stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, a Fiumicino, ...

A Ostia sgomberata un'altra casa popolare occupata dagli Spada. L'annuncio della sindaca Raggi : un'altra casa popolare occupata da membri del clan Spada è stata sgomberata questa mattina a Ostia, oltre 150 agenti del Corpo di polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Forni. Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet. "Questa mattina - scrive - abbiamo sgomberato un'altra casa popolare a Ostia, abusivamente occupata ancora da membri del clan Spada. Insieme alla Polizia Locale non daremo ...

Ostia - bomba nella casa della pentita che denunciò gli Spada/ Federica Angeli a Tamara Ianni "Mafia non vince" : Attentato a Ostia contro la casa della pentita che fece arrestare gli Spada: ultime notizie, bomba contro abitazione genitori Tamara Ianni.