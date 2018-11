Ordigno bellico | evacuazione per 7 000

Bologna - ritrovato Ordigno bellico a Rastignano : maxi evacuazione dei residenti il 18 novembre : Domani, domenica 18 novembre, sono in programma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di un ordigno bellico di circa 100 libbre a Rastignano, frazione del comune di Pianoro, alle porte di Bologna: per farlo brillare i circa duemila residenti della zona saranno evacuati, non dovranno essere presenti persone e le attività dovranno essere chiuse.Continua a leggere