huffingtonpost

: Ognuno affronta il dolore come può - HuffPostItalia : Ognuno affronta il dolore come può - KIKIA73 : @PediatriaOggi @weci65 Ognuno affronta le sue lotte come meglio ritiene, Ciò che conta è affrontare le proprie lott… - bladistic : RT @bladistic: Il dolore ognuno lo affronta a modo suo. Io lo tengo stretto a me. Per me. -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Emma e Bianca sono sorelle gemelle. Condividono ogni cosa, ma un giorno tutto cambia: un terribile incidente costringe Bianca a stare in un letto di ospedale, in stato vegetativo, mentre Emma vivrà la stessa condizione da vivase, anch'essa, fosse intrappolata in una dimensione fatta di silenzi, ombre e incoscienza. La sua vita, infatti, è il riflesso di quel microcosmo caratterizzato dall'assenza di prospettive e da poche speranze.Eppure, Emma ha una passione che le brucia dentro: quella per la recitazione. Vorrebbe realizzare il suo sogno, ma la madre le rimanda ogni giorno timori e sensi di colpa, annientata com'è da unche non le lascia scampo, e il padre prova costantemente a riprendere le fila di una vita che di normale non ha più nulla. Nel frattempo, un metodo sperimentale sembra portatore di nuova luce, forse una speranza per Bianca, ma ...