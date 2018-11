romadailynews

: Occupanti ex fabbrica penicillina chiedono alternativa alloggiativa: Roma – “Oggi lanciamo… - romadailynews : Occupanti ex fabbrica penicillina chiedono alternativa alloggiativa: Roma – “Oggi lanciamo… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Il nostro @vito_fra_paglia é collegato in DIRETTA ?? dalla ex fabbrica della Penicillina a #Roma. Gli #occupanti stanno… - lucafaccio : RT @storie_italiane: Il nostro @vito_fra_paglia é collegato in DIRETTA ?? dalla ex fabbrica della Penicillina a #Roma. Gli #occupanti stanno… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Roma – “Oggi lanciamo un SOS. Siamo costretti a vivere in questo posto che sembra un relitto, come animali. Qui ci sono rifiuti, anche tossici, cumuli di spazzatura e parti pericolanti. Noi non siamo delinquenti ne’ banditi, siamo solo poveri. Viviamo qui perche’ non abbiamo”. A dirlo e’ John, uno deglinordafricani dell’exdia Roma, durante una conferenza stampa all’interno delloto su via Tiburtina. Glidello stabile, che rientra nella lista delle occupazioni piu’ urgenti da sgomberare a Roma, lanciano una loro proposta: “Qui non ci deve essere uno sgombero ma un’evacuazione con un’”. “Abbiamo bisogno di una casa – dicono – dopo l’evacuazione, l’exvenga requisito dal Comune per poi ...