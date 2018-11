Nuovo smartphone Nokia passa dalla FCC | si tratta di Nokia 2 1 Plus?

iPhone Xr - quanto vale davvero il Nuovo smartphone low cost? : Detto ciò, il nuovo iPhone Xr , che, per dovere di cronaca, si legge "Dieci Erre", non "Ics Erre", N.d.R., deve naturalmente rinunciare a qualcosa rispetto ai suoi fratelli maggiori Xs e Xs Max , ma ...

Un Nuovo laptop grande come uno smartphone : Cosmo Communicator, dispositivo con apertura a conchiglia, tastiera estesa e schermo touchscreen da 6 pollici che suscita malinconia ed entusiasmo nei vecchi amanti dei palmari, unisce la comodità di uno smartphone e la potenza di un computer portatile. Simile al precedente Gemini PDA, realizzato dalla compagnia inglese Planet Computer, che l’anno scorso aveva raccolto più di 2,2 milioni di euro, il Cosmo conta su migliorie tecniche che lo ...

Nuovo smartphone Honor in arrivo - sarà Honor 10 Lite? : Honor si appresta portare sul mercato un Nuovo smartphone, forse Honor 10 Lite, ed ha appena pubblicato un'immagine teaser per ricordarcelo. L'articolo Nuovo smartphone Honor in arrivo, sarà Honor 10 Lite? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4 Core : il Nuovo smartphone con Android Go sta per arrivare : Android Go è un progetto di Google che permette di avere una versione alleggerita di Android in grado di girare bene anche su smartphone con caratteristiche molto basilari. Samsung ha già in listino uno smartphone leggi di più...

Huawei : brevetto rivela un Nuovo design per gli smartphone del futuro : Gli smartphone di Huawei sono sempre più rilevanti e competitivi sul mercato. Questa settimana abbiamo visto che Huawei e Samsung lo dominano e non è sorprendente. I prodotti del marchio cinese sono di qualità e la leggi di più...

Asus Zenfone 6 : ecco i primi leaks del Nuovo smartphone : Tra gli smartphone di questo 2018, nono sono mancati i top di gamma di casa Asus, lo Zenfone 5 e Zenfone 5z. smartphone che però, seguendo la tendenza cominciata da iPhone X, hanno portato avanti leggi di più...

eSports - arrivano i joystick per gli smartphone? Il Nuovo studio della Microsoft! : Cross-play, cross-platform e così via. Sono questi gli argomenti che ultimamente hanno girovagato per il web, senza mai trovare pace. Microsoft ha voluto portare un po’ di equilibrio, annunciando infatti un grande progetto. La famosissima azienda sta lavorando al prototipo di un controller per smartphone che possa essere utilizzato per i titoli Xbox. Ecco la dichiarazione ufficiale! Controller per smartphone e tablet nel futuro dell’umanità! «I ...

eSports - arrivano i joystick per gli smartphone? Il Nuovo studio della Microsoft! : Cross-play, cross-platform e così via. Sono questi gli argomenti che ultimamente hanno girovagato per il web, senza mai trovare pace. Microsoft ha voluto portare un po’ di equilibrio, annunciando infatti un grande progetto. La famosissima azienda sta lavorando al prototipo di un controller per smartphone che possa essere utilizzato per i titoli Xbox. Ecco la dichiarazione ufficiale! Controller per smartphone e tablet nel futuro dell’umanità! «I ...

PinePhone : un Nuovo probabile smartphone basato su Linux : Forse a molti di voi la parola PinePhone non dirà nulla ma si tratta di un progetto davvero interessante che affonda le sue radici nel passato. L’azienda Pine64 infatti, sviluppa single board in stile Raspberri Pi, mosse leggi di più...

Blloc Zero 18 è un Nuovo concetto di smartphone Android per curare la propria dipendenza dal telefono : Blloc Zero 18 è un nuovo smartphone Android creato con l'obiettivo di aiutare l'utente a curare la propria dipendenza dal proprio telefono L'articolo Blloc Zero 18 è un nuovo concetto di smartphone Android per curare la propria dipendenza dal telefono proviene da TuttoAndroid.

Vantaggi di acquistare un Nuovo caricatore per lo smartphone : Ti sei mai chiesto se il caricabatterie che usi per ricaricare il tuo smartphone o i tuoi dispositivi in generale è quello giusto? Questo sorge dal fatto che abbiamo visto la grande quantità di caricatori che ci sono in vendita nelle principali store su internet ma anche nei negozi che frequentiamo quotidianamente.

Hisense si prepara a presentare un Nuovo smartphone con notch e secondo display e-ink : Il produttore cinese Hisense si appresta ad annunciare un nuovo smartphone con notch e uno schermo secondario di tipo e-ink. L'articolo Hisense si prepara a presentare un nuovo smartphone con notch e secondo display e-ink proviene da TuttoAndroid.

Nuovo smartphone Asus in arrivo il 17 ottobre : Asus aveva già svelato la sua line-up per questo 2018 in occasione del MWC a Barcellona, quando aveva presentato alla stampa Zenfone 5 lite, Zenfone 5 e Zenfone 5Z. Rispetto alle precedenti generazioni i passi leggi di più...

Poptel P60 : un Nuovo smartphone resistente agli urti : Dalla Cina un device rugged in grado di sopportare senza problemi urti, cadute e l’immersione in acqua