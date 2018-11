Nuoto | Coppa del Mondo Singapore 2018 | Morozov | Hosszu e Sjoestroem i protagonisti

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2018 : ultimi fuochi in Giappone. Record del mondo di Xu Jiayu nei 100 dorso maschili : Si è completata anche l’ultima giornata di gare nella sesta tappa di Coppa del mondo in vasca corta, contesto ideale per valutare gli atleti che prenderanno parte ai Mondiali 2018 di Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Partiamo dal risultato più importante: il Record del mondo dei 100 dorso del cinese Xu Jiayu. Una prestazione sensazionale per l’atleta asiatico, capace di imprimere un ritmo indiavolato alla sua azione e ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2018 : Katinka Hosszu e Vladimir Morovov fanno la voce grossa in Giappone : Va in archivio la seconda giornata della sesta tappa di Coppa del Mondo 2018 di Nuoto a Tokyo (Giappone) e i risultati di un certo spessore non sono mancati. A dare inizio alle danze ci ha pensato la campionessa ungherese Katinka Hosszu. La fuoriclasse magiara si è imposta nei suoi 400 misti con lo strepitoso crono di 4’21″91, piegando al termine di un confronto molto serrato la Giapponese Yui Ohashi (4’22″73). Una gara ...

PallaNuoto femminile - Supercoppa Europea 2018 : sorpresa a Kirishi - ai rigori vince il Dunaujvaros : sorpresa nella finale della Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, le padrone di casa del Kinef, detentrici dell’Eurolega, cedono alle magiare del Dunaujvaros, detentrici del LEN Trophy, ai tiri di rigore per 13-15 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, con le ungheresi capaci di colmare nel finale un gap di 4 reti (dal 10-6 per le russe). Primo periodo molto equilibrato, con le ospiti ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2018 : super Morozov e record del mondo uguagliato nei 100 misti - Hosszu in evidenza : Prima giornata di gare nella sesta tappa della Coppa del mondo di Nuoto in vasca corta a Tokyo (Giappone) e risultati considerevoli nella piscina nipponica. Senza ombra di dubbio il protagonista di questo day-1 è stato il russo Vladimir Morozov. L’atleta dell’Est ha infatti uguagliato il suo primato del mondo nei 100 misti, siglando il crono di 50″26 a precedere il giapponese Hiromasa Fujimori (51″58) e l’americano ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2018. Quante star della velocità a Tokyo per il penultimo appuntamento : Lo scenario è quello olimpico di Tokyo, gli attori sono sicuramente all’altezza, le prestazioni di altissimo livello non mancheranno di certo nella penultima tappa della Coppa del Mondo che vede al via in Giappone alcuni dei più importanti nuotatori del panorama mondiale, a un mese esatto dai mondiali cinesi di Hangzhou. I motivi di interesse ci sono eccome a Tokyo, soprattutto con la solita lotta a distanza di numeri di vittorie e qualità tra ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : Kromowidjojo batte Sjoestroem nei 100 sl - Morozov e Larkin in evidenza nell’ultima giornata : Ultima giornata di gare nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto nella vasca da 25 metri di Pechino (Cina), con grandi protagonisti in evidenza. Nei 100 stile libero donne l’atteso confronto tra Ranomi Kromowidjojo e Sarah Sjoestroem ha visto prevalere ancora una volta l’olandese con il crono di 51″51 di appena 5 centesimi migliore del tempo della scandinava che ancora una volta ha dovuto subire una sconfitta. ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : Mykhailo Romanchuk vince e convince nei 1500 sl - Sjoestroem battuta dalla Heemskerk nei 200 sl : La seconda giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo a Pechino (Cina) di Nuoto è andata in archivio. Le attenzioni per il programma agonistico non mancava e i protagonisti non hanno deluso. Partiamo dalla specialità più lunga, i 1500 stile libero maschili. Ebbene, nella prova in cui resistenza e gestione la fanno da padrone, l’ucraino Mykhailo Romanchuk non ha deluso le attese. Nella vasca corta cinese l’ucraino ha fatto ...

Nuoto - Coppa del mondo Pechino 2018 : Vladimir Morozov e Ranomi Kromowidjojo in evidenza nella prima giornata : prima giornata di gare nella quinta tappa di Coppa del mondo di Nuoto in piscina (vasca corta) a Pechino (Cina). Un day-1 nel quale i padroni di casa sono stati protagonisti, mantenendo le promesse della vigilia. Nei 400 stile libero donne la neo primatista Jianjiahe Wang non ha partecipato ma la sua connazionale Bingjie Li ha fatto vedere di non essere da meno. L’argento iridato negli 800 stile libero a Budapest, nonché bronzo nei 400 sl, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : tanta qualità in vasca. Hosszu - Morozov e Romanchuk gli osservati speciali : Il conto alla rovescia sta per finire e la quinta tappa di Coppa del Mondo 2018 di Nuoto sta per arrivare. A Pechino (Cina) i grandi interpreti della vasca corta si cimenteranno per ottenere tempi considerevoli ed approcciarsi nel migliore dei modi all’evento clou a conclusione del 2018: i Mondiali di Hangzhou, sempre in Cina, programmati dall’11 al 16 dicembre. Trattandosi di appuntamento asiatico, i padroni di casa ci terranno per ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e Catania in semifinale - ai quarti Rapallo-Florentia e Roma-Milano : Va in archivio la prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: delineate le qualificate alla Final Six che si disputerà a gennaio. Nel Girone A Padova va direttamente in semifinale, mentre Rapallo e Milano dovranno passare per i quarti, invece nel Girone B Catania passa alle semifinali mentre Roma e Florentia affronteranno un turno in più. Di seguito i tabellini degli incontri odierni Girone A: Padova 12, Rapallo 9, Milano 6, Bogliasco ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : molto bene Catania e Rapallo - Roma e Padova senza problemi : Va in archivio la seconda giornata della prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: la matematica non condanna e non promuove ancora nessuna formazione alla Final Six dopo gli otto incontri odierni. Nel Girone A Padova e Rapallo dovrebbero giocarsi l’accesso diretto alle semifinali, mentre Milano dovrebbe qualificarsi, invece nel Girone B Roma e Catania si giocheranno il pass per le semifinali e la Florentia dovrebbe passare il ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2018 : record del mondo di Santos nei 50 farfalla uomini e di Alia Atkinson nei 50 rana donne : Ultima giornata di fuochi d’artificio a Budapest (Ungheria) nella quarta tappa di Coppa del mondo di Nuoto. Un day-3 che, per dirla alla Adriano De Zan, ci rimarrà nel cuore e nel cervello perché ha regalato grandi tempi nella piscina da 25 metri ungherese. Partiamo dai pezzi forti. Nicholas Santos è la stella dei 50 farfalla uomini. Il brasiliano realizza il nuovo primato del mondo di questa specialità con il crono di 21″75, ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e Roma sul velluto - vittorie anche per Florentia e Milano : Finalmente è partita anche la stagione della Pallanuoto femminile: oggi è iniziata la prima fase della Coppa Italia e sono andate in scena quattro incontri. Nel Girone A netta affermazione del Padova sul Verona per 23-3, mentre Milano batte Bogliasco per 14-12, invece nel Girone B Roma surclassa Torre del Grifo per 17-2 mentre Florentia supera per 7-5 F&D H2O. Hanno riposato Rapallo e Catania. Di seguito i tabellini degli incontri ...