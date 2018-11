No Tav? Così l' Italia perde 75 milioni al mese | È danno erariale

Nuoto - Gabriele Detti : “Non mi aspetTavo di andare così forte”; Federica Pellegrini : “Mi sono piaciuta in questi 200 sl” : Un Trofeo Nico Sapio 2018 che era importante per due dei nostri più importanti rappresentanti del nostro Nuoto: Gabriele Detti e Federica Pellegrini, entrambi attesi oggi a due grandi ritorni. Il livornese, dopo i guai alla spalla, voleva delle conferme rispetto al lavoro svolto nei 400 stile libero mentre la veneta, a pieno regime come carichi di allenamento dopo un anno di transizione, si è cimentata nuovamente nella sua specialità preferita ...

Diablo Immortal : Blizzard non si aspetTava reazioni così negative da parte dei fan : Gli ultimi giorni non sono stati certo uno spasso per Blizzard, la compagnia ha infatti subito l'ira di gran parte della community dopo aver annunciato Diablo: Immortal durante la BlizzCon 2018. Per chi se lo fosse perso, parliamo di uno spin-off di Diablo solo per dispositivi mobile.Come riporta Comicbook, il co-fondatore di Blizzard Allen Adham, ha affermato durante una recente intervista con Kotaku che la compagnia si aspettava il disappunto ...

Chelsea - Sarri : 'Non mi aspetTavo un inizio di stagione così - sono stato fortunato' : Dieci partite giocate in Premier League , sette vittorie e tre pareggi. Una partenza coi fiocchi quella di Maurizio Sarri alla guida del Chelsea , imbattuto in questo inizio di stagione e con soli ...

Chelsea - Sarri : 'Non mi aspetTavo un inizio così' : Incontentabile Sarri: nonostante l'attuale terzo posto in Premier League, a soli due punti dalla vetta, l'ex tecnico del Napoli giudica il suo Chelsea fortunato perché finora ha vinto 'pur senza un'...

Premier League - Sarri : 'Non mi aspetTavo di partire così bene' : TORINO - ' Se mi aspettavo una partenza così buona? A dire il vero no perchè in tutte le mie precedenti esperienze ho avuto problemi per i primi due mesi '. Maurizio Sarri avrebbe firmato per vedere ...

Berlusconi : "Tav? No M5s preoccupante Così gli investitori fuggono" : Aumenta il debito non per aumentare lavoro e crescita e far calare la pressione fiscale, ma per un assistenzialismo che non ha mai fatto crescere l'economia di nessun Paese'. Dopo aver invitato ...

Berlusconi : "Tav? No M5s preoccupante ?Così gli investitori fuggono" : Silvio Berlusconi dopo il no dei grillini a Torino sulla Tav mette in guardia gli italiani dai Cinque Stelle. Il Cavaliere, intervenendo presentazione del libro di appunti inediti di Bettino Craxi al Teatro Franco Parenti di Milano, ha commentato la decisione del Consiglio comunale pentastellato: "Questo 'no' non solo mi preoccupa ma credo che debba preoccupare tutti quanti". Poi il Cavaliere ha parlato anche delle tensioni all'interno del ...

MotoGP Phillip Island - Rossi : "Dietro slitTavo e così non riesco a spingere" : Nella giornata del successo di Viñales, Valentino Rossi in Australia raccoglie solo un 6° posto che lo allontana maggiormente da Dovizioso nella lotta al secondo posto iridato, ora distante 15 punti. "...

'Un angelo bianco con l'anima nera' - così Desirée racconTava i suoi fantasmi : "Nata principessa, cresciuta guerriera, un angelo bianco con l'anima nera". così si descriveva su Facebook Desirée. Sedici anni, un carattere ribelle, spesso si assentava dalla casa di Cisterna di ...

"Un angelo bianco con l'anima nera" : così Desirée racconTava i suoi fantasmi : Un carattere ribelle, cattive frequentazioni, l'amore della madre e la voglia di iscriversi al liceo artistico: la vita della giovane vittima

Caso condono - Salvini : 'STavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - così non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Caso condono - Salvini : «STavolta voglio copia del decreto». Di Maio : «Ne avrà due - così non sbaglia» : Resta tensione tra Salvini e Di Maio. Anche se il Caso condono sembra avviarsi verso una soluzione, i due continuano a lanciarsi frecciatine prima di vedersi per il nuovo Cdm sulla manovra previsto...

Sampdoria - Tonelli : 'Non mi aspetTavo un inizio così; Fantacalcio? Io mi prenderei - ma...' : Il calcio è bello e brutto per questo motivo: in un momento sei l'uomo più forte del mondo, nell'altro se sbagli sei il più scarso di tutti. Ci vuole fortuna e consapevolezza nel saper cogliere il ...

Tale e Quale Show - anche sTavolta imitatori professionisti in gara : così si rischia di falsare il gioco. Ecco di chi stiamo parlando : Venerdì scorso Antonio Mezzancella ha portato in scena a Tale e Quale Show “Un angelo disteso al sole” di Eros Ramazzotti. La performance si conclude e il pubblico è in piedi per regalargli una meritata standing ovation. “Grandioso, un livello altissimo. Tale e Quale anche nelle movenze”, commenta Salemme. “Chapeau”, aggiunge la Goggi. Panariello rincara la dose: “Uguale, identico.” La Clerici, ...