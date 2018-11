No alla violenza sugli arbitri | anche quando se la meritano

Arbitro aggredito - Gravina : 'Stop alla violenza : ora un aumento delle pene' : Non vogliamo più queste persone nel nostro mondo '. L'argomento verrà affrontato nel prossimo consiglio Figc. NICCHI - ' Oggi è arrivato il punto zero, da qui dobbiamo ripartire per un calcio pulito, ...

Cyberbullismo - come proteggere i ragazzi dalla violenza del web : Paolo Picchio è il simbolo italiano anti Cyberbullismo . Ha visitato 300 scuole e incontrato 3mila studenti per allontanarli dal demone della violenza del web . Da quel 5 gennaio 2013, quando la ...

Novembre Antiviolenza. Le iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e non solo : ... assistenti sociali, rappresentanti delle forze dell'ordine, sia promuovendo mostre , presentazione libri , spettacoli teatrali , tavole rotonde . Il programma è già iniziato il 26 ottobre scorso ...

L'AQUILA : UN CORSO GRATUITO SCUOLA NIWA KAI PER DIFENDERSI Dalla VIOLENZA : ... anche se purtroppo gli ultimi episodi di cronaca hanno smentito anche questa consapevolezza'. E sapersi difendere per Petrelli è quindi fondamentale e non impossibile, proprio poche settimane fa, ...

'Una vita tutta mia' - Jill Cooper scrittrice : “Dalla violenza si può rinascere” | INTERVISTA : In libreria il primo romanzo della personal trainer: “E' stato catartico. Voglio essere motivatrice per tutte quelle donne...

Milano - condannato per violenza sessuale minaccia di buttarsi dalla finestra del tribunale : Dopo la sentenza (7 anni) l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

Violenza e cospirazioni online passano alla vita reale - e le piattaforme non hanno soluzioni : Roma. Ieri Gab.com, il social network su cui Robert Bowers ha annunciato l’attacco terroristico nella sinagoga di Pittsburgh e su cui pubblicava materiale razzista e antisemita, è stato tolto da internet, almeno momentaneamente. Nel corso del fine settimana, tutte le aziende che fornivano pubblicità

AFRICA/CAPO VERDE - Centri giovanili dei frati francescani : antidoto alla violenza tra bande : La pesca e il turismo hanno trascinato l'economia, ma il 40% della popolazione vive ancora sotto la soglia di povertà. "Lo crescita è stata così forte e immediata che ha sconvolto l'assetto sociale ...

BRINDISI BENE COMUNE ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE PER DIRE NO alla violenza E PROMUOVERE PACE E FRATELLANZA. : ...finiscono con l'attanagliare troppo spesso e con pericolosa facilità il vivere della nostra comunità fino a sfociare infatti gravi come quelli che ci hanno fatto balzare sulle prime pagine di cronaca ...

La bimba alla maestra : 'Papà mi tocca'. L'uomo indagato per violenza su 4 figlie : Presunti abusi sessuali del padre sulle figlie. E' una storia triste avvenuta ad Avezzano, L'Aquila,. Un uomo di mezza età è indagato con l'accusa di violenza sessuale sulle figlie minori. Il Pm Lara ...

La bambina alla maestra : 'Papà mi tocca'. L'uomo indagato per violenza sulle quattro figlie : Presunti abusi sessuali del padre sulle figlie. E' una storia triste avvenuta ad Avezzano, L'Aquila,. Un uomo di mezza età è indagato con l'accusa di violenza sessuale sulle figlie minori. Il Pm Lara ...

La bambina alla maestra : 'Papà mi tocca'. L'uomo indagato per violenza sulle quattro figlie : Presunti abusi sessuali del padre sulle figlie. E' una storia triste avvenuta ad Avezzano, L'Aquila,. Un uomo di mezza età è indagato con l'accusa di violenza sessuale sulle figlie minori. Il Pm Lara ...

La ragazza nata da una violenza e rifiutata dalla madre incontra il Papa : "Mi ha dato due rosari - uno è per lei se vorrà incontrarmi" : La storia di Luisa Velluti non è nuova. Già un anno fa la sua storia era stata trattata su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l'ha Visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col Papa, che l'ha omaggiata con 2 doni molto preziosi.Luisa Velluti è una ragazza abbandonata alla nascita dalla madre in provincia di Belluno; per anni ha cercato la donna che l'ha messa al mondo e ...

Libri : Murzio - inchiesta giornalistica base 'Educati alla violenza' : Roma, 8 ott. (Labitalia) - "Il registro e la tecnica usati sono quelli dell'inchiesta giornalistica[...]