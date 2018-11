: New Jersey,auto sfonda ingresso ufficio - NotizieIN : New Jersey,auto sfonda ingresso ufficio - Cyber_Feed : • Cyber News • #New Jersey,auto sfonda ingresso ufficio - TelevideoRai101 : New Jersey,auto sfonda ingresso ufficio -

Paura in unfederale di Egg Harbor nello Stato del New. Donna Woodall, 56 anni, hato con la sua Nissan l'di unpubblico che rilascia i cosiddetti Social Security Number, l'equivalente del nostro codice fiscale. Venti i feriti,di cui due in condizioni gravi. Nonostante la dinamica, l'incidente sembrerebbe al momento non intenzionale, dunque non legato ad un atto di terrorismo. Sono comunque in corso accertamenti da parte della polizia locale.(Di mercoledì 14 novembre 2018)