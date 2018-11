Nesta alla Ancelotti | svolta col ' 10' | ma la filosofia è juventina E il rinnovo

Attacchi alla stampa - Di Maio 'Quando ci vuole - ci vuole i giornalisti peccano di disonestà intellettuale'. Scontro Annunziata-Bonafede : giornalisti e politica, Annunziata a Bonafede: "Sono più pennivendola o puttana?" Lui: "Termini non mi scandalizzano" in riproduzione.... Condividi E in serata Luigi Di Maio conferma gli Attacchi: '...