Necessario ripensamento digitale terrestre in vista del passaggio a DVB-T2 e 5G

digital-news

: Nelle #aziende è necessario sviluppare nuove #competenze, ma serve un ripensamento dei modelli organizzativi per pa… - Sviluppo_Org : Nelle #aziende è necessario sviluppare nuove #competenze, ma serve un ripensamento dei modelli organizzativi per pa… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) È«undel sistema televisivoche ha bisogno di ricollocarsi facendo leva sulle sue peculiarità, ma senza per questo perdere la sua dimensione commerciale e competitiva». Lo rileva il commissario dell'Agcom Antonio Martusciello per il quale «a meno di non voler confinare la piattaforma al ruolo di strumento meramente sociale, occorre conservarne l'attuale 'appetibilità' per i fornitori di contenuti, obiettivo possibile solo ...