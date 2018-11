Nba | Hornets ko | 2 a vittoria per i Cavs

Risultati Nba – La sfida domenicale va agli Hornets : Pistons ko per 103-113 : Pistons ko: ad avere la meglio nella sfida di NBA della domenica sono i Charlotte Hornets La sfida dell’Nba Sundays ha regalato oggi grande spettacolo sul parquet americano: ad affrontarsi sono stati Detroit Pistons e Charlotte Hornets. Nulla da fare per i padroni di casa, che si sono dovuti arrendere agli Hornets per 103-113. A trascinare gli Hornets alla vittoria è stata la splendida accoppiata di Walker e Parker, entrambi a ...

Nba Sundays : i Detroit Pistons ospitano gli Charlotte Hornets : Alle spalle della quattro squadre più forti della Eastern Conference, la battaglia è appena cominciata. Milwaukee, Boston, Toronto e Philadelphia faranno molto probabilmente una corsa a parte al ...

Nba Sundays – Hornets e Pistons si sfidano per le zone alte della Eastern Conference : la prewiev del match : Domenica 11 novembre, alle 21:30, orario riservato al pubblico europeo, l’NBA presenta Charlotte Hornets-Detroit Pistons: sfida per le zone alte della Eastern Conference L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Detroit Pistons ospitare gli Charlotte Hornets alla Little Caesars Arena, con diretta domenica 11 novembre a partire dalle 21.30 su Sky ...

Nba - McCollum da urlo per Portland. Bene Nets - Mavs e Hornets : TORINO - Quattro partite Nba giocate nella notte. Sconfitta esterna 118-103 per i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, che ha sfiorato la doppia doppia, 23 punti e 9 rimbalzi, contro i Portland ...