NBA – Butler si presenta ai Sixers | “sono un ottimo compagno Vi presento i Big 3 di

NBA - Philadelphia 76ers : Butler si presenta - e ora cosa ne sarà di Fultz? : A due mesi di distanza dall'inizio delle difficoltà con Minnesota, Jimmy Butler è riuscito finalmente a mettersi addosso una nuova maglia: la n°23 dei Sixers, una squadra che con lui vuole puntare ...

NBA : Jimmy Butler arriva a Philadelphia - Shamet gli lascia la maglia n°23 : "Noi vogliamo vincere il titolo". Jimmy Butler è arrivato con un bel carico di aspettative a Philadelphia e le sue prima parole da giocatore dei Sixers , intercettato in auto fuori dall'aeroporto, ...

NBA - adesso è ufficiale Butler ai Philadelphia 76ers : i dettagli : I Philadelphia 76ers si sono accaparrati il 4 volte NBA All-Star Jimmy Butler, Covington, Saric e Bayless verso Minnesota Philadelphia 76ers, il General Manager Elton Brand ha annunciato ufficialmente attraverso il sito ufficiale della franchigia, d’aver acquistato il 4 volte NBA All-Star Jimmy Butler, in arrivo dai Minnesota Timberwolves. Philadelphia ha ricevuto anche Justin Patton all’interno dell’affare, mentre ...

NBA – Embiid mette le cose in chiaro : “Butler? Non cambierá niente - io continueró a…” : L’arrivo di un talento dalla forte personalità come Butler non cambierà le dinamiche dei Sixers: parola di Joel Embiid The Process, la ricostruzione dei Sixers dopo anni di oblio, è finalmente compiuta. O almeno la prima parte, quella relativa al roster. Adesso servono le vittorie. L’ultimo tassello aggiunto alla squadra per provare a raggiungere il sogno Finals, è quello di Jimmy Butler, separato in casa Timberwolves, volato ...

NBA : Minnesota saluta Butler - e a questo punto anche Tom Thibodeau? : "Adesso abbiamo modo di ripartire: non ci sono più scuse". Così Derrick Rose commenta lo scambio che ha portato via da Minneapolis Jimmy Butler. Una notizia arrivata mentre la squadra era in volo da ...

NBA - Joel Embiid e Ben Simmons accolgono Jimmy Butler : 'Con lui possiamo vincere' : Perdere a Memphis con una squadra inevitabilmente rimaneggiata, in back-to-back e reduci da un overtime vinto contro Charlotte, è soltanto un effetto collaterale del tornado che ha travolto ...

NBA - Butler a Philadelphia per Saric e Covington : Butler a Philadelphia. La svolta della telenovela Jimmy Buckets finalmente arriva, complice l'inquietante 4-9 di bilancio vinte-perse dei Wolves, reduci da 5 k.o. di fila. Tom Thibodeau, senza la ...

Mercato NBA : Jimmy Butler passa ai Philadelphia 76ers : I Minnesota Timberwolves sono finalmente riusciti a liberarsi dopo oltre un mese di trattative di Jimmy Butler, in rottura con la società dalla fine dell'estate e persona ormai di troppo e non più ...

Mercato NBA – Pazzesco! Jimmy Butler scambiato ai Sixers : ecco la trade che cambia le dinamiche ad Est : Timberwolves e Sixers trovano l’accordo per la cessione di Jimmy Butler: Philadelphia aggiunge un all-star ma sacrifica Saric, Minnesota prova a dare la scossa ad una stagione che rischia di naufragare Dopo settimane di guerra intestina, polemiche, richieste di cessioni, la preseason saltata, il reintegro in rosa con tanto di guerra a spogliatoio e staff tecnico e le prime uscite in regular season, come se niente fosse, da 21.3 punti, 5.2 ...

NBA - c'è Duke-Kentucky : Butler manda Tyus Jones in jet privato a tifare per il fratello Tre : In una serata NBA con solo 4 partite in programma " nessuna migliore dello scontro a Portland tra Blazers e Bucks " l'attenzione di tutta America si è concentrate sulla Bankers Life Fieldhouse di ...

Mercato NBA – Jimmy Butler - assenza ingiustificata e protesta : vuole forzare la cessione : Jimmy Butler si prenderà un ‘periodo di pausa’ per costringere i Minnesota Timberwolves a forzare la sua cessione Negli ultimi giorni, la telenovela legata alla cessione di Jimmy Butler sembrava ormai sopita. Il giocatore, nonostante il malcontento, era sceso in campo nelle prime partite di regular season dei Timberwolves, risultando spesso decisivo. Nessun problema dunque, ma solo all’apparenza. La notte appena trascorsa infatti, Jimmy ...

NBA - Bucks ultimi imbattuti - 7-0 - - Butler manda ko LeBron James e i Lakers : ... mandano a libri un nuovo record di franchigia per triple realizzate, ben 19, ed è proprio il tiro dalla grande distanza a fare tutta la differenza del mondo. Il 42.3% dall'arco dei padroni di casa ...

NBA – I Timberwolves continuano ad alzare la posta nell’affare Butler : chiesto ai Rockets un asset importantissimo : I Timberwolves continuano ad alzare le proprie pretese per la cessione di Jimmy Butler: chieste 4 scelte ed Eric Gordon agli Houston Rockets In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione relativa alla cessione di Jimmy Butler. La pista più calda, in ottica trade, attualmente sarebbe quella rappresentata dagli Houston Rockets, alla ricerca di un giocatore capace di dare una svolta al pessimo inizio di stagione della franchigia ...

NBA - Houston torna all'attacco di Jimmy Butler : offerte fino a 4 prime scelte future : Ecco perché la notizia che rimbalza da uno degli insider più accreditati del mondo NBA, il solito Adrian Wojnaroski, è da prendere in seria considerazione: dopo l'impasse nelle trattative tra ...