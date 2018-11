calcioweb.eu

: #Nazionale: #ItaliaPortogallo riempie ancora San Siro, già venduti 62.000 biglietti ?? - Sport_Mediaset : #Nazionale: #ItaliaPortogallo riempie ancora San Siro, già venduti 62.000 biglietti ?? - CalcioWeb : #Nazionale, venduti 62mila biglietti per la sfida col #Portogallo - Fmeni17 : RT @Sport_Mediaset: #Nazionale: #ItaliaPortogallo riempie ancora San Siro, già venduti 62.000 biglietti ?? -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Grande entusiasmo a Milano per l’arrivo della. Sono 62.000 igià emessi per Italia-, ultimo impegno degli Azzurri nella Uefa Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) a San Siro. Dopo il prezioso successo in casa della Polonia, gli uomini di Mancini sono ancora in corsa per il primo posto del girone. Per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Four, l’Italia deve necessariamente battere i lusitani e sarà fondamentale la spinta dei tifosi, chiamati a sostenere la squadra nella città che l’ha tenuta a battesimo, visto che fu l’Arena Civica di Milano ad ospitare il 15 maggio 1910 la prima gara della storia degli Azzurri. Ipossono essere acquistati presso i punti vendita della TicketOne e sul sito www.ticketone.it. Tante le promozioni in atto: tagliandi a prezzo ridotto riservati alle donne, ...