Nazionale | Insigne si schiera con Ventura | “Sempre accettate le sue scelte | spero torni

Nazionale - Insigne accomuna Mancini e Ancelotti : “A Coverciano mi sembra di lavorare a Napoli” : Dal raduno di Coverciano, dove gli azzurri si sono radunati per preparare l’ultima partita del girone di Nations League contro il Portogallo, Lorenzo Insigne si è espresso sulle differenze prestazionali tra il calciatore ammirato al “San Paolo” e quello che invece indossa la maglia dell’Italia: “Ritrovarsi una volta al mese non aiuta ad esprimerci al massimo, ma posso assicurare che io cerco sempre di dare ...

Napoli - Ancelotti perde Insigne : 'Ma con il Psg può farcela. Priorità a chi non ha giocato con le Nazionale' : Lorenzo Insigne non è stato convocato per la partita di domani in casa dell'Udinese. Lo ha comunicato in conferenza stampa Carlo Ancelotti. 'L'attaccante - ha detto l'allenatore - ha un problema ...

Napoli - Insigne a caccia della consacrazione con la Nazionale : Reduce dal grande momento con la squadra campana, il talento di Frattamaggiore vuole finalmente prendersi anche l'Italia, forte dell'investitura di Mancini

Champions League - Insigne in conferenza : “Vado oltre le critiche - sono vicino ad essere una stella interNazionale” : Insieme a Carlo Ancelotti, nella conferenza di presentazione del match di Champions League contro il Liverpool, ha parlato Lorenzo Insigne, reduce da un buon momento in campionato e atteso dalla conferma in una gara difficile come quella di domani: “Domani sarà una sfida affascinante, cercheremo di metterli in difficoltà. In casa vogliamo fare una grande partita”. Sul nuovo ruolo: “Mi trovo benissimo nella nuova ...

Antinelli : 'Insigne in panchina - paga una timidezza di fondo in Nazionale' : Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. 'Insigne dovrebbe partire dalla panchina, credo che giochi con un 4-4-2 con Immobile e Zaza e con Chiesa e Bonaventura sugli esterni. Ieri avevamo ...

Lorenzo Insigne - lo strano caso : lo ispira solo l'azzurro di Napoli - non quello della Nazionale : Tra l'azzurro e l'azzurro, è evidente, cambia poco. Non per Lorenzo Insigne, protagonista di un'altra partita da Mr Hyde con la maglia dell'Italia contro la Polonia, estremamente diverso dal Dr Jekill ...