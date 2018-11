Natale sul Lago | a Viverone torna l' incanto

Il Natale versione Greenpeace scivola sull'olio di palma : In vista del Natale, i supermercati Iceland – una catena del Regno Unito specializzata in alimenti surgelati e la prima a impegnarsi a rimuovere l'olio di palma da tutti i suoi alimenti di marca – hanno stretto un accordo con Greenpeace per realizzare una pubblicità. Il protagonista dello spot – un

Natale - luminarie in arrivo : corona d'Avvento in piazza Battisti e neve di stelle sulla torre civica : TRENTO. Sabato 24 novembre si accenderanno le luci di Natale nel centro storico di Trento grazie ad un progetto di illuminazione artistica e natalizia denominato «#ioilluminotrento». L'inaugurazione ...

Astronauti di nuovo sulla Stazione Spaziale entro Natale : l’annuncio della NASA : La Stazione Spaziale Internazionale, nonostante l’incidente alla Soyuz dello scorso 11 ottobre non resterà disabitata: è quanto ha annunciato l’Amministratore della NASA Jim Bridenstine durante una riunione del National Space Council a Washington. Secondo le stime dell’agenzia statunitense, il prossimo equipaggio partirà a bordo della Soyuz a dicembre, dopo tutte le verifiche di Roscosmos sul guasto che due settimane fa è costato un atterraggio ...

Il villaggio di Babbo Natale...sul mare : Un Babbo Natale insolito giungerà in barca: proprio questo vuole essere anche un modo per suscitare l'attenzione e avvicinare i più piccoli alla risorsa e agli sport del mare. Questo grazie alla ...

Il 15 ottobre è "Babyloss" - Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto periNatale. A Cosenza ci si incontra alla Casa delle Culture : In tutto il mondo ottobre è il mese del ricordo e della consapevolezza sulla morte in gravidanza e dopo il parto. In questo periodo le associazioni di volontari che sostengono i genitori promuovono ...

Malattie rare - Libro bianco sulla svolta della Sma : ora la sfida è lo screening neoNatale : “La scienza non fa miracoli. Dal laboratorio al letto di un malato i tempi della cura non sono quelli della storia naturale della malattia”. Ma sull’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e rappresenta la prima causa genetica di mortalità infantile, “la ricerca finora molto ha mostrato di ciò che un tempo non potevamo immaginare”. Inizia con le parole del ...