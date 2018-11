Napoli | tre studenti in finale al concorso di robotica del Mit Tg3 | Di Maio e Casellati

Napoli - tre geni della robotica in finale a un concorso Usa : gara di solidarietà per pagare il viaggio : La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per istituti del Mezzogiorno competere con grandi colossi economici nella ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Napoli - terminato il calvario di Meret : ecco quando il portiere azzurro potrebbe tornare in campo : Il portiere del Napoli potrebbe rientrare in occasione del match contro l’Atalanta, andando in panchina già con il Chievo Nessuna presenza in stagione, conseguenza dell’infortunio riportato nel corso del ritiro di Dimaro. Per Alex Meret il calvario sembra essere terminato, il portiere azzurro infatti potrebbe già tornare a disposizione di Carlo Ancelotti dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Chievo al San Paolo. La ...

Sky : Meret potrebbe essere convocato per Napoli-Chievo : Sta bene Giornata di notizie su Meret. Vi abbiamo scritto che il portiere si sta allenando regolarmente da circa tre settimane e che Ancelotti è rimasto impressionato nelle sessioni di tiri in porta. In serata anche Sky Sport ha detto che Meret oggi si è sottoposto a un controllo alla spalla e che potrebbe essere convocato per Napoli-Chievo al rientro dopo la sosta. Ovviamente Meret deve rimettersi in sesto, non gioca una partita ufficiale da ...

Napoli - l'infortunio di Meret è un mistero : potrebbe rientrare nel 2019 : Il suo è diventato un vero e proprio caso. Di Alex Meret non si hanno notizie certe da tempo. Dopo quattro mesi dall'infortunio patito al braccio sinistro, con la frattura dell'ulna, del giovane ...

Tre studenti di Napoli arrivano in finale di un concorso in America. Ma la scuola non ha i soldi per il viaggio : Trecento scuole da tutto il mondo, una competizione organizzata dal Mit e dalla Nasa, tre ragazzi napoletani determinati, e nemmeno maggiorenni, vincenti. Ma la scuola, l'istituto tecnico industriale "Augusto Righi", non ha fondi sufficienti per partire in America dove giocarsi le fasi finali dell'High school tournament "Zero robotics". I tre ragazzi sono Davide Di Pierro, Luigi Picarella e Mauro D'alò che insieme ai docenti Salvatore Pelella e ...

Trenitalia rafforza la partnership con mytaxi e debutta anche a Napoli : Trenitalia consolida la sua partnership con mytaxi , da oggi attiva anche a Napoli , sempre all'insegna dell'intermodalità e con l'obiettivo di realizzare un trasporto door-to-door coprendo anche il ...

Napoli - scende dal treno con lo zaino pieno di 60mila euro falsi : arrestata : Circa 60mila euro contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli. Le banconote erano nella disponibilità di una cittadina originaria del Senegal che è stata bloccata per un ...

La rimonta sotto al nubifragio. Gioia Napoli - steso anche il Genoa : tre punti d'oro per Ancelotti : Una rimonta clamorosa sotto la pioggia. Non basta una rete di Kouamè al Genoa per battere il Napoli, corsaro a Marassi grazie alle reti di Fabian e un'autorete di Biraschi, in una partita stata ...

Diretta Genoa-Napoli in streaming online : il match di stasera trasmesso su Dazn.com : Ritorna il weekend e puntuale come sempre c'è l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A. Questa sera 10 novembre, alle ore 20.30 si giochera' il posticipo del sabato sera che vedra' scendere in campo il Napoli, impegnato nella super attesa sfida contro il Genoa. Un match che i tifosi partenopei non vogliono perdersi e che potranno vedere in Diretta streaming online solo sulla piattaforma web Dazn.com [VIDEO] Dove vedere la Diretta di ...

Genoa-Napoli diretta live 0-0 : formazioni ufficiali - tabellino e streaming : Genoa-Napoli diretta live – Dopo il pareggio nella gara di campionato tra Frosinone e Fiorentina continua il programma valido per la giornata del massimo torneo italiano, in serata importante partita quella tra Genoa e Napoli. La squadra di Ancelotti è nettamente superiore dal punto di vista tecnico e ha intenzione di approfittare di un eventuale passo falso della Juventus per avvicinarsi alla vetta della classifica. Di fronte una ...

Genoa-Napoli in streaming e in diretta TV : Il Genoa in crisi ospita il Napoli secondo in classifica nell'anticipo della Serie A trasmesso su Dazn

Napoli torna in piazza per Alex : tremila tamponi per trovare il donatore giusto : Napoli torna in piazza per aiutare il piccolo Alex, il bambino affetto da una grave malattia genetica che necessita con urgenza di un trapianto di midollo. Solo due settimane il Plebiscito aveva...

Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming : In esclusiva su Dazn Genoa-Napoli, calcio d’inizio alle ore 20.30 per l’anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A. Il match dello stadio Ferraris di Genova sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, piattaforma in streaming del gruppo Perform. È il quinto match della stagione azzurra trasmesso sull’app in streaming. lasNon ci saranno altri canali visibili sul territorio italiano che trasmetteranno in diretta la ...

Ancelotti - il leader calmo che ha stregato Napoli : "E Mou ha fatto bene..." : Non c'è dubbio sul fatto che il gesto di ieri in conferenza abbia ulteriormente accresciuto l'empatia tra Ancelotti e la sua nuova dimora. Napoli gli sta entrando nella pelle come lui ha fatto breccia in quella dei tifosi, che sembravano essersi tatuati solo a immagine e somiglianza del comandante Sarri. Portarsi la mano all'orecchio in perfetto stile Mourinho è il terzo messaggio in tre giorni in partenza da Napoli, destinazione la Torino ...