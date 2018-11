Napoli | sabato al via la fiera di San Gregorio Armeno ma resta la polemica sugli sgravi

Midollo - serve donatore per salvare Alessandro : sabato incontro a Napoli : Papà Paolo veneto, mamma Cristiana napoletana: Alessandro Maria ha un anno e mezzo e vive a Londra. Ed è affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, comunemente conosciuta in medicina come HLH, una ...

VIDEO Serie A - gli highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Roma-Lazio e Juventus-Napoli per un sabato da leoni. Su Sisal Matchpoint sfide del gol Dzeko Vs Immobile e Ronaldo Vs Insigne : Sarà un week end esplosivo per gli appassionati di calcio. In particolare sabato, giorno in cui si sfideranno le romane nel sempre affascinante Derby capitolino e della sfida che già profuma di scudetto tra Juventus e Napoli. Roma e Lazio si presentano al derby entrambe con una vittoria alle spalle, ma se i biancocelesti viaggiano al ritmo di 5 di fila tra campionato ed Europa League, la Roma ha rifiatato solo con il Frosinone, dopo 2 ...

Juventus-Napoli sabato : diretta tv e streaming su Sky : Per la 7ª giornata di Serie A, sono in programma diversi big match. Su tutti spicca la sfida tra Juventus e Napoli, che mettera' di fronte l’una all’altra la prima e la seconda classificata dello scorso campionato. I bianconeri ospiteranno la squadra di Carlo Ancelotti all’Allianz Stadium nel tardo pomeriggio di sabato 29 settembre. Il fischio d’inizio della partita sara' fissato alle ore 18.00. I tifosi potranno vedere l’incontro in diretta tv ...

“Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?” - la risposta di Wanda Nara scatena i tifosi dell’Inter : E’ andata in scena una puntata interessante del programma Tiki Taka. “Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?”, la risposta di Wanda Nara non si fa attendere: “non tiferò per nessuno, spero in un pareggio”. “Io già settimana scorsa avevo detto che non c’erano dubbi sulla qualità di Spalletti. Tra Allegri e Ancelotti non ce n’è uno migliore dell’altro, sono entrambi uomini di grande classe anche se ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Sabato al San Paolo il Napoli affronta lo 'spauracchio' Fiorentina : Sabato alle 18:00 al San Paolo, il Napoli di Ancelotti sfida la Fiorentina di Pioli nella quarta giornata di Serie A. I giorni che separano il match sono vissuti in modo diverso dalle due squadre: gli azzurri devono riscattare la brutta sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria, mentre i gigliati vogliono continuare il loro trend positivo dopo le vittorie su Chievo e Udinese, tentando il colpaccio al San Paolo. Pioli ci spera, vuole ...