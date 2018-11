Napoli | Lorenzo Insigne | ' Ho incontrato Ancelotti troppo tardi' ' Italia? Ci conosciamo

Anticipazioni Le Iene - scherzo a Lorenzo Insigne : l’attaccante del Napoli geloso della compagna Genny : Nella prossima puntata de Le Iene, in onda domenica 11 novembre 2018 su Italia 1, andrà in onda uno scherzo esilarante a Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della nazionale italiana. Non è la prima volta che la trasmissione si “prende gioco” dei calciatori della Serie A. La Iena Gazzarini, infatti, ha già attirato nella sua trappola Mattia Perin, Mario Balotelli e Stefano Sorrentino. Le altre due Iene invece, Corti e Onnis, ...

Remember Me : 18-9-2013 Napoli-Borussia Dortmund - il capolavoro di Lorenzo Insigne da calcio di punizione : A Napoli ci è nato, cresciuto e diventato grande. Si è guadagnato anche l'appellativo di 'Magnifico' trasformandosi in un simbolo per tutti gli 'scugnizzi' che, come lui da piccolo, sognano ogni ...

Napoli - Ancelotti / "Lorenzo Insigne ha grandissima qualità - non siamo in crisi" : Carlo Ancelotti ha parlato dopo Napoli-Fiorentina, molto soddisfatto della gara contro i viola nonostante la vittoria sia arrivata solo nei minuti finali. Lorenzo Insigne decisivo con un gol(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:32:00 GMT)

Serie A - Napoli-Fiorentina 1-0 : Lorenzo Insigne decide la sfida con un gol pesantissimo a dieci minuti dalla fine : Il Napoli batte la Fiorentina per 1-0 con un gol di Insigne a dieci minuti dalla fine di una partita resa molto complicata dall’organizzazione esemplare della squadra di Pioli. Il Napoli ha creato molto ma ha anche concesso molti spazi alla Fiorentina che non ha sfruttato un paio di possibili occasioni con Chiesa e Simeone. I partenopei volano così a nove punti in classifica dopo quattro giornate, mentre i Viola perdono il primo match del ...