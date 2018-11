Napoli | Insigne | “Ancelotti allenatore ideale Forse l’ho conosciuto tardi”

Napoli - Lorenzo Insigne : 'Ho incontrato Ancelotti troppo tardi'/ 'Italia? Ci conosciamo poco - Mancini...' - IlSussidiario.net : Napoli, Lorenzo Insigne: 'Ho incontrato Ancelotti troppo tardi'. Ultime notizie, il fantasista: 'Italia? Ci conosciamo poco, Mancini...'

Nazionale - Insigne accomuna Mancini e Ancelotti : “A Coverciano mi sembra di lavorare a Napoli” : Dal raduno di Coverciano, dove gli azzurri si sono radunati per preparare l’ultima partita del girone di Nations League contro il Portogallo, Lorenzo Insigne si è espresso sulle differenze prestazionali tra il calciatore ammirato al “San Paolo” e quello che invece indossa la maglia dell’Italia: “Ritrovarsi una volta al mese non aiuta ad esprimerci al massimo, ma posso assicurare che io cerco sempre di dare ...

Napoli - Insigne : "Ancelotti? L'ho incontrato troppo tardi... E Mancini è come lui" : "Ancelotti L'ho incontrato forse troppo tardi...". Lorenzo Insigne travolge d'amore professionale il tecnico del Napoli, "uno che sa sempre sorridere, la persona più umile al mondo, allenatore straordinario sia sul campo sia umanamente. E' impossibile litigare con lui, anche quando ti sostituisce o ti manda in panchina, ride, ndr,. E' un grande, e cercherò di assorbire ...

Insigne è il modello di Napoli (e dell’Italia) da esportazione : “Voi italiani siete come Insigne” Uno dei complimenti più dolci ed immeritati l’ho ricevuto qualche giorno da una persona straniera che aveva visto la gara d’andata tra Napoli e PSG: “Come si chiama quel giocatore? Insigne. L’ho visto e ho immediatamente pensato che siete voi italiani. Siete pochi e avete i campioni di fronte ma continuate screanzati a far girare quella palla sotto il loro naso ché prima o poi entra. Infatti poi entra”. Me lo ...

Napoli - Insigne record in Champions : meglio di Messi - è nella scia di CR7 : È un Lorenzo Insigne formato Champions League quello visto ieri sera al San Paolo dagli appassionati di mezza Europa. La luce del talento napoletano brilla forte anche in una serata non facile...

Napoli - Insigne gonfia il petto : ''Nessuno gioca di squadra come noi'' : Napoli - Il più contento di tutti nel day after del Napoli è Marek Hamsik, con il petto in fuori per il pareggio conquistato in rimonta contro il Paris Saint Germain e per aver battutto il record ...

Napoli - Insigne è l'uomo Champions. Con Ancelotti la consacrazione : Nessuno meglio di lui nella storia del Napoli in Champions: Lorenzo Insigne ha segnato in tutte le ultime 5 partite al San Paolo. E al di là dei gol parliamo di prestazioni mature, di un campione che ...

Icardi e Insigne regalano un punto a Inter e Napoli : Doppio 1-1 per le prime due italiane impegnate in Champions League. Finisce 1-1 Inter-Barcellona, gara valida per la quarta giornata del girone B. I catalani si portano in vantaggio con Malcom all'83',...

Napoli-Psg 1-1 - Champions League : Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...