Napoli | Fabian Ruiz | ' Un privilegio lottare per lo scudetto con la Juventus'

Napoli - Fabian Ruiz : 'Un privilegio lottare contro uno squadrone come la Juve' : MADRID - ' Più che pressione è un privilegio essere lì a lottare per il titolo contro uno squadrone come la Juventus '. Fabian Ruiz racconta a 'Onda Cero' i suoi primi mesi in Italia dove, dopo ...

Il Napoli ha una nuova stella - Fabian Ruiz è già un top player : così lo spagnolo ha conquistato Ancelotti : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato indicazioni per le zone alte della classifica, si è giocata la 12^ giornata del torneo italiano, in vetta è rimasto tutto inalterato con il successo della Juventus contro il Milan e quello del Napoli sul campo del Genoa. La squadra di Carlo Ancelotti ha avuto l’abilità di reagire all’iniziale svantaggio firmato da Kouame, poi il ribaltone prima con Fabian Ruiz e poi da ...

Napoli - Mertens scherza con Fabian Ruiz : 'Quanto mi vuoi bene per l'assist' : Prima della partita col Genoa, nella conferenza stampa di presentazione alla partita, Carlo Ancelotti aveva parlato della forza del gruppo, dell'armonia che regnava nel lavoro quotidiano del suo ...

Napoli - tutti pazzi per Fabiàn : il diamante sbucato nel fango : Cattivo come pochi. Fabián Ruiz entra e cambia la partita. C'è da lottare, in un campo allagato, sotto una pioggia che sembra allacciare il passato della città e gli...

Napoli - Fabian Ruiz : “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede sempre il mister” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mix zone al termine della partita vinta sul campo del Genoa. L’ex Betis Siviglia ha raccontato le sue impressioni riguardo la partita: “Il campo era molto difficile, sono molto felice per il gol e la vittoria perché era una partita difficile. Era molto difficile giocare […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede ...

Genoa-Napoli - le pagelle : Mertens e Fabiàn cambiano il match : Questa volta il Ferraris si trasforma da infero in paradiso per gli azzurri. E a spazzare via ogni paura ci pensa una pioggia abbondante, di quelle che costringono l'arbitro a sospendere anche la gara ...

Genoa-Napoli 1-2 : Kouamé - Fabian Ruiz e l'autogol di Biraschi : Napoli all'ultimo respiro, che porta a casa tre punti d'oro approfittando dell'autogol di Biraschi nel finale. Un due a uno contestato dai genoani. La partita che nessuno si aspetta, con il Genoa in ...

Fabian Ruiz trascina il Napoli fuori dal pantano di Genova : Una vittoria che cambia la stagione Il Napoli vince una di quelle partite che non si dimenticano. Che ti cambiano il campionato. Che cerchi in rosso sul calendario. Il Napoli vince a Genova, in casa del Genoa, un match che a mezz’ora dalla fine sembra perduto. Si torna in campo dopo la sospensione per pioggia, su un campo impossibile. Un acquitrino. Il pallone non rimbalza quasi ovunque. Non si capisce come gli azzurri possano segnare. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

Genoa-Napoli 1-2 : Fabian Ruiz è l’uomo della pioggia : Genoa-Napoli 1-2, rimonta nella ripresa del Napoli. Kuoame nel primo tempo, Fabian Ruiz e autogol di Biraschi nella ripresa, dopo l’interruzione per pioggia. Primo tempo Partita ad altissima intensità, ogni azione è pericolosa, per colpa di un Napoli disordinato e con pessime distanze tra i reparti. In realtà la squadra di Ancelotti è quella che va più vicina al gol, palo di Insigne e poi tiro di Zielinski deviato da un difensore del ...

Live Genoa-Napoli 1-0 Fabiàn Ruiz pareggia al 62' : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Live Napoli-Paris S. Germain 0-0 Fabiàn Ruiz va al tiro : è largo : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale:...

Napoli-Empoli - le formazioni ufficiali : Fabian Ruiz dal 1' minuto : Carlo Ancelotti nella classica conferenza stampa di vigilia ha presentato la sfida Napoli-Empoli di stasera. Inizio ore 20.30, diretta tv in esclusiva su DAZN. Gli azzurri anticipano tutti nell’undicesima giornata di Serie A, scendendo in campo al San Paolo per poi avere più giorni per preparare la delicata, e decisiva, gara di Champions Leauge contro il […] L'articolo Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz dal 1′ minuto ...

Fabián Ruiz - il grande di Spagna : Napoli ai piedi del nuovo idolo : Un grande acquisto, parola di Ancelotti. Fabian Ruiz ha stregato l'allenatore azzurro: precisione nelle giocate, grande personalità, spirito di sacrificio. Una mezzala d'assalto, un centrocampista ...