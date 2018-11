Napoli | de Magistris accoglie Salvini | ' Spero che porti elementi di concretezza e

'Siete depressi? Venite a Napoli' - la realtà parallela di de Magistris : 'Noi riteniamo , ..., che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della ...

De Magistris in conferenza a Roma : 'Se siete depressi venite a Napoli' : 'A Napoli ci sono tante ferite, sofferenze e problemi, ma anche una tale energia vitale e culturale che nel nostro Paese difficilmente si può riscontrare altrove. Siamo una delle prime città su ...

Il governo a Napoli per salvare de Magistris ed evitare il crac del Comune : Nel Consiglio dei ministri a Napoli di lunedì 19 novembre, ma potrebbe slittare anche al giorno successivo, ci sono due ordini del giorno a cui, in queste ore, stanno lavorando i tecnici di palazzo ...

Napoli - de Magistris ottimista nonostante i flop : 'Il bilancio passerà' : 'La maggioranza è robusta e si farà trovare pronta per il bilancio a fine mese'. Prende tempo il sindaco Luigi de Magistris, più o meno tre settimane, e lancia nella sostanza l'ultima sfida ai suoi ...

Napoli-Psg - De Magistris : “Oggi grande pagina di calcio e di sport” : “Le partite le commento alla fine, ma mi fa piacere questo clima che unisce le due città e questo è molto bello. Sono due grandi capitali, come disse Stendhal, dobbiamo dimostrare che oggi è una grande pagina di calcio, di sport in campo dove mi auguro ovviamente che saremo vincitori ma anche fuori dal campo. Anche questo fa grande Napoli, l’essere accoglienti coi tifosi delle altre squadre. Sarà molto bello anche essere a ...

Napoli ferita dal maltempo - scuole chiuse e scontro sulle allerte meteo : l'ira di de Magistris : L'allerta era stata diramata venerdì dagli uffici della Protezione civile regionale a tutti i comuni campani. Un'allerta 'gialla' ma con la specifica di 'vento forte o molto forte dai quadranti ...

Napoli - pressing su de Magistris : 'Per la De Majo delega al turismo' : Il secondo tempo del rimpasto inizierà sin da domani anche se in realtà è una partita - quella dei cambi - mai interrotta. Da domani il sindaco Luigi de Magistris tornerà a incontrare i gruppi ...

Napoli - la maggioranza risicata di de Magistris alla prova del bilancio tra malumori e veleni : «Questo è solo il primo tempo» racconta il sindaco Luigi de Magistris. Cosa significa? Cambiati i due assessori ora c'è da mettere mano ai collaboratori e soprattutto al...

Sindaco De Magistris ai tee shot a Castel dell'ovo a Napoli : Roma, 26 ott., askanews, - Ci sarà anche il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris per i tee shot di golf in programma domani a Napoli alle ore 15 sulla Terrazza dei Cannoni di Castel dell'ovo. Alla ...

Lezzi - incontro con De Magistris : sul tavolo Bagnoli e Napoli est : È durato 45 minuti l'incontro istituzionale a Palazzo San Giacomo tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e Barbara Lezzi, ministro per il Sud. Un incontro, si legge in una nota del Comune di ...

Napoli - il rimpasto monocolore di de Magistris : spazio a DemA e alla sinistra vicina ai centri sociali - fuori i Verdi : La conferenza stampa di presentazione è in agenda oggi, venerdì 25 ottobre, a mezzogiorno e mezzo. Ma non c’è suspence sui nomi del rimpasto in giunta a Napoli annunciato quasi dodici mesi fa. Con tempi di cottura così lunghi poteva essere un rimpastone e invece sarà un rimpastino. I nuovi assessori sono due, il sindaco arancione Luigi de Magistris ha già lasciato trapelare da settimane i loro nomi. Si tratta di Laura Marmorale e Monica ...

I Verdi : noi fuori dalla giunta comunale di Napoli perché liberi da de Magistris : 'La scelta di de Magistris è unilaterale e non ci trova d'accordo. Siamo di fronte a un monocolore politico, non c'è più la coalizione. Cosa faremo? Venerdì decideremo il da farsi'. A parlare è ...

Maltempo Napoli - De Magistris : “Sindaci lasciati con cerino in mano” : “Le allerte della Protezione civile sono spesso molto generiche e fino a quando sarà così, da parte nostra, da oggi in poi, prevarrà sempre l’eccesso di zelo rispetto a qualsiasi altra considerazione”. A dirlo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, commentando la sua disposizione, emanata nella tarda serata di ieri, di chiudere per la giornata di oggi le scuole di ogni ordine e grado dopo l’allerta di colore arancione ...

Maltempo Napoli - de Magistris : le allerte meteo “molto spesso sono assai generiche” : “Le allerte meteo della Protezione Civile non sono mai molto dettagliate e molto spesso sono assai generiche. A volte leggendole ti assale l’inquietudine, scrivono due righe e non ci sono indicazioni, specifiche, orari e si affida al sindaco e alle sue capacita’ empiriche di valutare che cosa fare. Valuteremo di volta in volta ma il mio ordine è alzare l’asticella della prevenzione in caso di allerte meteo significative. ...